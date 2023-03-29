高球／大炮型球員預備！肇喜登峰巡迴賽今點燃戰火

2023 TPGA台巡賽季今起正式開打，由肇喜登峰巡迴賽開幕站─長華公開賽在高雄信誼球場揭開序幕，這是2021年起列入台巡賽程的肇喜登峰巡迴賽六站中的首站，總獎金台幣315萬元，冠軍可得60萬元，於3/29~ 4/1日進行四回合72洞賽程，共有138位選手，包括台韓泰美四國132位職業好手與6位業餘球員與參賽，台將詹世昌則尋求衛冕。
記者廖聿偉/綜合報導
這場開幕賽國內菁英選手盡出，去年度總獎金排名前60名種子球員幾乎均參賽。這些職業好手包括2022台巡賽獎金王詹世昌丶肇喜登峰巡迴賽獎金王劉嚴鴻丶ThreeBond挑戰巡迴賽獎金王余松柏以及台巡賽總獎金排名第二的李玠柏丶台巡賽總排名第三的洪健堯丶第五的王偉軒丶第六的何祐誠與第七的葉昱辰等；另外，近10位長春名將包括52年次呂文德丶盧建順丶汪德昌丶葉彰廷丶蔡啟煌丶陳志忠等也都共襄盛舉。
比賽兩回合後，取總桿成績優者前50 位選手晉級後兩回合決賽，冠軍可獲獎金60萬元，亞軍30萬元。
而高雄信誼球場此次比賽球道全長7459碼，大炮型球員較有優勢，果嶺邊的處理也是挑戰之一。信誼球場為了迎接這場開幕賽，對球道與果嶺特別用心整理至最佳狀況，期讓選手們發揮最好球技，爭取佳績。
第一、二回合分上下午兩部分開球，第1洞與第10洞同時開球，上午第一組出發時間為 6：50，最後一組於8：45開球；下午第一組於11：25出發，最後一組於下午13：20出發。