差距30公尺無法呼吸！何彥誼喜迎春季KOM三連霸

我是廣告 請繼續往下閱讀
Simon表示他在歐洲騎過滿多路線，一直很想來騎台灣的KOM，但10月無法成行來台，這次應曜越公司邀請來台參加台北國際自行車展，並特別情商主辦單位，參加這次的春季KOM。
此賽事從富世國小出發，男子組一開始形成13人的領先集團沿成一條，西寶補給站後形成3人領先集團，由男子組冠軍何彥誼、第二名吳沂璋和第三名Simon Gerrans，一路領先到終點前10公里，形成前兩名對決的局面，到了終點前3公里領先選手何彥誼單飛出去，與吳沂璋相差100公尺的差距，得一、二名，Simon Gerrans則不搶鋒頭也沒有上前追擊，得總排名第三。
此次比賽天氣良好終點為海拔3275公尺的武嶺，本次因為關原117K處路段正在修路，選手也都陸續安全通過，但因施工作業，仍有部份約60名選手被擋在施工路段，經協調之後馬上再次放行到12點前都能通行，這次於活動行前說明會中已有和車友們告知大會計時將扣除此路段的時間，成績則不會有所影響。
完成春季KOM三連霸的臺灣小將何彥誼(Equipo Finisher)表示：「我大概從西寶開始與吳沂璋和Simon Gerrans輪車到終點，速度比我想像中快很多，今天的完賽時間我很滿意，接下來我會到西班牙發展兩個月，希望可以好好學習歐洲賽場的經驗並帶回來臺灣。」
第二名吳沂璋表示：「我們一直和Simon Gerrans輪車到最後10公里，我告訴Simon這是最後10公里了，大家就開始調整自己的配速。到最後一公里時何彥誼領先，我們雖然差距30公尺但我已經沒辦法呼吸到氧氣，雖然看的到他距離我很近但卻怎麼樣都追不上他，我相信當時他應該也跟我一樣痛苦吧。」
環澳四冠王Simon Gerrans在本次拿下第三名，Simon表示：「感謝大家這是一場很難的比賽，尤其是最後幾公里的爬坡真的非常陡，前兩名的選手非常強表現得非常好很有潛力。這是我第一次來台灣，看了自行車展及來參加臺灣KOM比賽，臺灣是一個很漂亮的地方，比賽非常高強度，非常期待下次能再參與。」
拿下本次登山后，現任職於國立台灣體育運動大學、曾奪下2021 KOM女子冠軍的曾可妡，此次代表台中市女子自由車隊出賽，曾可妡表示：「本來想說可以更快完賽但真的沒力了，建議平常訓練一定要超過4小時，爬坡一定要開心，保持愉悅的心情去爬坡，就不會覺得痛苦。」