兇手找到了！逃脫狒狒成「獵槍下亡魂」　致命部位在這裡

調整海上救援原則！海委會提修法　管碧玲：盼搜索更積極

▲海委會主委管碧玲指出，海委會通過海巡署《接獲我國搜救責任區外救生救難通報事件處理原則修正草案》備查，將建立起「積極作為」與「專業效率」兼顧的海上救援新機制。（圖／翻攝管碧玲臉書）
▲海委會主委管碧玲指出，海委會通過海巡署《接獲我國搜救責任區外救生救難通報事件處理原則修正草案》備查，將建立起「積極作為」與「專業效率」兼顧的海上救援新機制。（圖／翻攝管碧玲臉書）

記者林盈君／綜合報導

今年2月間，台灣籍「昇豐128號」（CT3-5369）鮪釣漁船，於太平洋公海失聯；我國籍「聯昇發」漁船（CT4-2896），也於印度洋公海作業期間傳出失聯，事後雖找到翻覆船體，但船上的16名船員卻無蹤影，目前仍持續搜索中。對於船難之發生，海委會主委管碧玲指出，海委會通過海巡署《接獲我國搜救責任區外救生救難通報事件處理原則修正草案》備查，將建立起「積極作為」與「專業效率」兼顧的海上救援新機制。

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管碧玲表示，自今年2月到3月間，共發生4件船舶急難事件，其中有3件是遠洋的「區外急難事件」，包括印度洋模里西斯海域的聯昇發案、太平洋公海的昇豐128案、石垣島海域的新長發88號案、彰化外海失火的獅子山共和國船舶案。她提到，海委會與海巡署總合了半個月來4案的情勢，提出《接獲我國搜救責任區外救生救難通報事件處理原則修正草案》。

▲海委會主委管碧玲指出，海委會通過海巡署《接獲我國搜救責任區外救生救難通報事件處理原則修正草案》備查，將建立起「積極作為」與「專業效率」兼顧的海上救援新機制。（圖／翻攝管碧玲臉書）
▲海委會主委管碧玲指出，海委會通過海巡署《接獲我國搜救責任區外救生救難通報事件處理原則修正草案》備查，將建立起「積極作為」與「專業效率」兼顧的海上救援新機制。（圖／翻攝管碧玲臉書）
而該修正草案有兩個主軸：

1.增訂更積極作為的條款。在相當條件下，海巡署將與國際救援同步啟動救援行動。

2.為使國際搜救更符合專業與合理的效率，增設因應情勢條件的救援計劃調整機制。

管碧玲強調，遠洋海難的救援，原本就有依據國際分工的SOP，各國在國際分工下，各有搜救責任區負責，船舶急難時，以「就近有效」、「人命優先」的原則，由各責任區負責國家的搜救中心結合海上的「船舶互助」機制進行救援工作。

但在面對家屬的期待下，我國海巡署救援工作，往往在國際分工與專業之外，仍需面對政治及社會因素的挑戰！當政府第一時間依據就近救援的國際分工進行救援時，常常必須面對「為何不派船出去？」的輿論，以致給海巡署極大的壓力，最後常導致搜救難以依循國際救援專業的SOP為已足。

▲海委會主委管碧玲指出，海委會通過海巡署《接獲我國搜救責任區外救生救難通報事件處理原則修正草案》備查，將建立起「積極作為」與「專業效率」兼顧的海上救援新機制。（圖／翻攝管碧玲臉書）
▲海委會主委管碧玲指出，海委會通過海巡署《接獲我國搜救責任區外救生救難通報事件處理原則修正草案》備查，將建立起「積極作為」與「專業效率」兼顧的海上救援新機制。（圖／翻攝管碧玲臉書）
管碧玲也指出，如果有我國在第一時間啟動參與，搜救可以更添效率的情境，海巡署確實可以不必只啟動國際救援的行動，可以更積極的同步有所作為。因此，對《接獲我國搜救責任區外救生救難通報事件處理原則》增訂一個積極行動條款，也增訂積極行動條款「72小時以內，最大安全航速可以到達的海域範圍，考量海巡量能與海象」，在這些條件都允許的情況下，可不受國際救援SOP就近有效原則之框架，可以在第一時間就優先派遣艦艇，同步救援。

另外，也增定了勤務調整的規定，由於海難事件搜救勤務往往延續一段時間，持續搜索之後，當未有具體新事證、或經研判失去搶救生命的可能性等，新的規定授予變更或延長搜索行動的決策機制。也期盼以上兩項規定，讓搜索救援可以更積極、同時也更回歸專業性與合理性。

最後管碧玲表示，草案將在宣導後生效，新的積極作為上路，期待台灣社會未來面對遠洋救援工作時，對海巡弟兄辛苦而漫長的救援任務，能有進一步的理解與支持。

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