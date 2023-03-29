主播劉忠繼告別式！李四端憶幽默感含淚：告別老友不容易
資深媒體人、前台視主播劉忠繼去年5月確診血癌，今年3月15日病逝，享壽65歲，震驚電視圈，告別式今（29日）在北市第一殯儀館景行聽舉行，與他有30多年交情的新聞人趙心屏、李四端等人都現身陪老友走完人生最後一程，李四端哽咽地嘆：「告別一位老友，真是一件不容易的事。」
記者楊穎軒／綜合報導
劉忠繼追思會場以黃白花束布置，遺照選擇他生前穿藍色休閒衫，微笑揮手的照片，李四端以劉忠繼摯友身分致詞，回憶兩人原本是電視台競爭對手，但劉忠繼太優秀，索性把對方挖過來一起共事，也因此開始累積兩人數十年的情誼，李四端說，他們兩家人常相約出遊、兩個大男人經常鬥嘴，「我喜歡他在很多事情點出他的幽默感」。
李四端緬懷摯友，指劉忠繼所做的一切都是勇氣的彰顯，以及對於工作的堅持，在他眼中劉忠繼不怕任何事情，「正義感讓每個人感到非常尊敬」，最後眼眶含淚，感嘆：「告別一位老友、好友，真是一件不容易的事，我代表忠繼的朋友，表達這一份追思，老朋友永遠不會離我們太遠，願他在天上眷顧著大家。」
劉忠繼兒子代表家屬致詞，他一手擁著媽媽訴說對父親的思念，女兒透露，爸爸生前非常努力抗癌，她也遺傳爸爸樂觀、熱情的個性，爸爸對生死看得很開，沒有留下遺言，現在最希望媽媽保重身體。