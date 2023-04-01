清明連假看好片！《65》恐龍PK《白日青春》黃秋生

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一口氣問鼎第59屆金馬獎最佳劇情片、最佳男主角、最佳新導演、最佳新演員、最佳原著劇本等6項大獎的《白日青春》，講述70年代偷渡到香港、與兒子關係疏離的計程車司機「陳白日」（黃秋生 飾），意外協助涉入黑幫而展開偷渡逃亡的巴基斯坦難民男孩「哈山」，而緝捕哈山的警察竟是白日的兒子，不同種族、沒有血緣關係的兩人，在這段公路逃亡的之旅交織出宛如父子般的特別情誼。
黃秋生最終以此片抱走金馬影帝，編導劉國瑞獲頒新導演、原著劇本獎，這部動人小品細膩刻劃香港在地難民面相、真誠的非血緣父子關係，寫實內斂、餘韻動人，導演將自己的成長經驗融入本片，談一個渴望父愛的孩子，以及一個掙扎該如何理解兒子的父親故事。特別值得一提的是演出難民男孩的巴基斯坦裔素人林諾，拍片時只有10歲，與黃秋生演對手戲時卻毫不怯場，表演真情流露，若往演員之路發展，前途不可限量，《白日青春》上映中。
《65：恐怖行星》 如坐針氈的科幻驚悚鉅獻
《65：恐怖行星》由恐怖大師山姆雷米監製、《噤界》雙人組編劇，實力派性格男星亞當崔佛主演，催生出令人坐立難安的新品種驚悚、科幻、動作片，劇情描述在一場嚴重的意外中，太空船駕駛米爾斯（亞當崔佛 飾）墜落在一個神祕、未知的星球上，這看似美麗卻有意想不到的威脅潛伏的世界，原來是6500萬年前的地球。為了尋求一線生機，米爾斯必須與另一位從逃生艙倖存的小女孩柯雅（雅瑞安娜葛林布雷 飾）結伴，在遠古生物的威脅下奮力生存。
本片的看點是米爾斯手持最新科技電漿步槍與電磁手榴彈，對抗這顆星球上各種遠古恐龍，包括預告中身形龐大、血盆大口的史前暴龍，宛如當紅電玩改編影集《最後生還者》中喬爾與艾莉面臨的絕地求生孤寂感。亞當崔佛在2019年的《婚姻故事》和史嘉蕾喬韓森的演出讓人心碎，獲得奧斯卡影帝提名，為近年好萊塢搶手的男演員，他也在最新的《星際大戰》系列電影中飾演大反派凱羅忍，而雅瑞安娜葛林布雷曾於《復仇者聯盟：無限之戰》飾演年輕的葛摩菈，《65：恐怖行星》上映中。
《做工的人 電影版》 躍上大銀幕
《做工的人 電影版》將時間背景拉回到影集版的11年前，阿祈（李銘順 飾）、阿欽（柯叔元 飾）鐵工兄弟檔，以及與阿祈一起組成噗嚨共三人組的昌哥（游安順 飾）、阿全（薛仕凌 飾），在一處大型公共工程中認識，成為相互關照的好友，而愛作夢的阿祈發現，憑著他驚人的直覺和運氣，如果能上實境節目《幸運到誰家》似乎能圓個發財夢，於是拉老婆美鳳（曾珮瑜 飾）和兒子小傑（唐浩哲 飾）報名要闖關拚大獎，因而發生各種趣味橫生、光怪陸離之事。
本片在導演鄭芬芬領軍下，集合金鐘雙視帝李銘順、薛仕凌、游安順、苗可麗、曾珮瑜、方宥心、曾敬驊等原班人馬回歸，再加入金鐘視后天心天心、男神炎亞綸、台語嘻哈團體「草屯囝仔」樞育、阿倉及百萬網紅「含羞草日記」草爺、獲封「最帥YouTuber」RJ廉傑克曼、逾50萬訂閱的工地型男「超認真少年」阿仔師、紅遍國際的「萬秀洗衣店」萬吉阿公驚喜客串，烘托更精彩、火花四射的「做工宇宙」，《做工的人 電影版》上映中。
《魔女宅急便》 影史百大最佳日本動畫
改編日本作家角野榮子同名小說、動畫大師宮崎駿擔任導演和編劇、殿堂級音樂大師久石讓譜曲的《魔女宅急便》數位紀念版首度登上台灣大銀幕，該片1989年於日本上映時，票房高達43億元日圓（約99億元台幣），並獲權威影評網站爛番茄98%高度好評、影史百大最佳日本動畫電影第七名，更被《時代雜誌》評選最推薦闔家觀賞的50部電影之一，是影迷們心目中歷久彌新的經典，同時也是新一代動畫大師新海誠新片《鈴芽之旅》的靈感啟發之作。
本片描寫13歲小魔女琪琪為了修行成為正式魔女，帶著媽媽的掃帚與黑貓吉吉離開家鄉，來到海邊的小鎮克里克展開修行之旅，在麵包店老闆娘的幫助下，琪琪利用掃帚飛行的專長，做起送快遞的工作，並認識對飛行充滿憧憬的新朋友蜻蜓，過著忙碌的生活，然而某天，琪琪的魔法竟突然消失了，再也無法順利飛行的她，該如何找回自己的魔法？《魔女宅急便》上映中。