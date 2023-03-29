T、P兩聯盟合併傳聞熱議　立委莊瑞雄開處方箋

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但莊瑞雄認為，目前兩職籃並立的情形下，SBL仍然是籃協在FIBA所登記的最高聯賽，因為只有這樣才能夠避免被處罰的可能。而SBL還是有其存在的必要性，但朝農場化發展才較正確，除了讓剛離開校園的球員能夠逐漸適應職業強度，也能作為球團在人員調度上的彈性，更能擴充籃球人才庫，填補UBA與職籃之間的層級空白。
至於近期傳出的兩職籃合併一事，莊瑞雄坦言，多少有耳聞，許多球迷有憂慮也有期待，「我則是正面看待，光想像高國豪與阿巴西的對決畫面就熱血沸騰。但此事八字可能只有一撇，涉關許多球員、教練、工作人員的工作權益，也牽連許多擁有球隊主場縣市的籃運發展，就像是『體育版本的國土計畫』，期盼居中協調牽線的各界熱心人士務必審慎處理，若能幫上忙的地方，我也會盡力協助。」
莊瑞雄補充，除了聯盟整併一事馬虎不得，或許也能夠先討論國家隊的運作機制。在兩職籃聯盟時期，就曾發生過協會與球團之間的協調不順，致使國家隊的戰力無法整合到最好；而國家隊成員的選拔，更應要嚴謹的依照國際賽分級來選拔、賽事分級的合理性也需要重新來討論。
莊瑞雄建議國家隊的組建管理，權責歸屬在職棒已經有不少先例可以參考，期盼大家能夠放下立場，體育署與籃協也不該置身事外，應要積極聆聽各界聲音，大家共同來讓台灣籃球國家隊運作更有體制、在邀請球員加入國家隊時也能更順暢。
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