基北北桃4市簽署創業備忘錄 加速青年創業共好行動力
日前由基隆、台北、新北、桃園4市組成的合作平台交流會議，今（29）日下午於新北市板橋青職基地簽署青年創業合作備忘錄，完成平台成立以來的第一個實質性備忘錄。期盼透過創業空間共享平台的合作，合力協助創業青年們打破區域限制，提供更靈活運用的辦公空間場所及多面向的資源與服務，加速青創穩健發展，展現青年的執行力與魄力。
記者吳嘉億／新北報導
簽署儀式由新北市青年局長錢念群、基隆市產業發展處長林鼎超、桃園市青年事務局長侯佳齡及台北市產業發展局長陳俊安共同簽署合作備忘錄，並在新北市青年事務委員會主委吳宗憲見證下，象徵4個城市未來在推動青年創業事務上，加強「跨域交流」，「資源共享」、「創業共好」。創業空間共享平台的合作期間預計自4月底開始實施。
錢念群致詞時表示，未來基北北桃的青創基地，進駐的團隊可預約使用基北北桃提供的共享辦公室、會議室、多功能空間、展覽空間等創業空間，期待藉由四個城市攜手合作，實質交流，方便青年就近使用附近的基地，提高進駐團隊場地使用的彈性，增加創業青年的移動力，加速創業成功之路。
吳宗憲則是說到，創業是青年最熱門的選擇之一，現在的創業者不僅需要創新的思維和商業模式，還需要有豐富的資源和良好的環境，樂見新北市、桃園市、基隆市與台北市的共同生活圈，打造跨縣市友善多元的創業平台，給予年輕人更完善的創業支持和服務。