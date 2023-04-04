執政100天／大巨蛋最後一哩路　柯文哲未成蔣萬安做到了

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針對大巨蛋問題，蔣萬安在上任市長後沒多久，市府團隊就前往內政部進行拜會，上任不到兩週時間，就取得柯市府內任卡關許久的「防火避難性能審查核可」，也讓大巨蛋距離完工不到2%的進度可以有所進展。而當時新上任的內政部長林右昌也向蔣萬安遞出橄欖枝，邀請一同視察大巨蛋，希望能攜手合作解決問題，也與柯文哲時期頻頻與中央角力有所區別。
市府人士指出，蔣萬安在上任後，就全權把大巨蛋相關業務交由工務體系出身的副市長李四川負責，而市府團隊也迅速將大巨蛋相關爭議「專業問題專業解決」。市府人士也透露，無論之前大巨蛋相關問題是否有政治因素摻雜在內，蔣市府方面則都是配合內政部提出的相關問題進行處理，因此才得以讓大巨蛋距離完工邁向一大步。
此外，由於台北市人口在疫情期間持續下滑，蔣萬安在選前也針對人口問題，提出通盤性的政見。除了透過提高生育補助，第一、二、三胎提升至4萬、4.5萬、5萬來促進父母生育外，由於額度是「全國最高」的緣故，也希望藉此吸引外縣市的夫妻能夠設籍台北備孕，不僅能夠拉高生育率，也能增加人口移入。
而除了加碼生育獎勵金外，蔣萬安市府亦推出了增加托育補助，除了補助公托與準公托的學費外，對於私幼學費也有所補助；針對台北市的高房價，可能讓外縣市民眾望之卻步，蔣市府方面則也提供社會住宅「中籤率加倍」、「租金補貼」等方式，讓外縣市民眾來到台北市不會「住不起」。
此外柯文哲在卸任前才恢復發放的重陽敬老金，蔣萬安也直接恢復到過去每年發放1500元的水準，並維持過去柯市府原有的相關老人福利政策，相關經費預算也將在台北市議會開議前，以追加預算的方式交由議會審查。