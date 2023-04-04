國道追撞致回堵！下午地雷路段曝　高公局建議替代道路

執政100天／大巨蛋最後一哩路　柯文哲未成蔣萬安做到了

▲台北市長蔣萬安視察大巨蛋，聽取遠雄人員簡報。（圖／記者康仲誠攝，2023.01.16)
▲台北市長蔣萬安視察大巨蛋，聽取遠雄人員簡報。（圖／記者康仲誠攝，2023.01.16)

記者丁上程／台北報導

去年底九合一選舉落幕，不少新任縣市長上任，施政表現備受期待。到44日，這些新科縣市長執政剛好滿1百天。《NOWnews今日新聞》推出執政100天系列報導，從41日到6日陸續推出，包括專訪台灣頭與台灣尾兩位首長：屏東縣長周春米、基隆市長謝國樑，另外台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、新竹市長高虹安與南投縣長許淑華4位，因公務繁忙暫無暇接受媒體專訪，但《NOWnews》也找了市府團隊、在野陣營，分享、剖析新科縣市長的政績，以及還需要加強的地方。

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台北市長蔣萬安於去年12月25日上任至今，已經接近100天的時間。而這百日之中，蔣萬安與市府團隊也積極進行選前提出的相關政策，包含幸福育兒、長照關懷、開創教育等多個面向。而其中針對大巨蛋問題，蔣萬安則在上任後沒多久就恢復動工，並訂出「4月底完工、7月取得使照、年底正式營運」的目標，也讓大巨蛋的進度推進到前市長柯文哲8年任期都未能達到的階段。

針對大巨蛋問題，蔣萬安在上任市長後沒多久，市府團隊就前往內政部進行拜會，上任不到兩週時間，就取得柯市府內任卡關許久的「防火避難性能審查核可」，也讓大巨蛋距離完工不到2%的進度可以有所進展。而當時新上任的內政部長林右昌也向蔣萬安遞出橄欖枝，邀請一同視察大巨蛋，希望能攜手合作解決問題，也與柯文哲時期頻頻與中央角力有所區別。

市府人士指出，蔣萬安在上任後，就全權把大巨蛋相關業務交由工務體系出身的副市長李四川負責，而市府團隊也迅速將大巨蛋相關爭議「專業問題專業解決」。市府人士也透露，無論之前大巨蛋相關問題是否有政治因素摻雜在內，蔣市府方面則都是配合內政部提出的相關問題進行處理，因此才得以讓大巨蛋距離完工邁向一大步。

此外，由於台北市人口在疫情期間持續下滑，蔣萬安在選前也針對人口問題，提出通盤性的政見。除了透過提高生育補助，第一、二、三胎提升至4萬、4.5萬、5萬來促進父母生育外，由於額度是「全國最高」的緣故，也希望藉此吸引外縣市的夫妻能夠設籍台北備孕，不僅能夠拉高生育率，也能增加人口移入。

而除了加碼生育獎勵金外，蔣萬安市府亦推出了增加托育補助，除了補助公托與準公托的學費外，對於私幼學費也有所補助；針對台北市的高房價，可能讓外縣市民眾望之卻步，蔣市府方面則也提供社會住宅「中籤率加倍」、「租金補貼」等方式，讓外縣市民眾來到台北市不會「住不起」。

此外柯文哲在卸任前才恢復發放的重陽敬老金，蔣萬安也直接恢復到過去每年發放1500元的水準，並維持過去柯市府原有的相關老人福利政策，相關經費預算也將在台北市議會開議前，以追加預算的方式交由議會審查。

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