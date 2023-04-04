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嫁豪門5女星現況曝光！她「婚禮豪砸27億」成功翻轉人生

▲《NOWnews今日新聞》盤點了郭碧婷（左起）、徐子淇、大S、賈永婕和安以軒共5位女星嫁入豪門後的現況。（圖／翻攝自微博、IG）
▲《NOWnews今日新聞》盤點了郭碧婷（左起）、徐子淇、大S、賈永婕和安以軒共5位女星嫁入豪門後的現況。（圖／翻攝自微博、IG）

記者郭佩蓉/綜合報導

許多女藝人在演藝圈闖蕩後，便嫁入豪門當少奶奶，過著一輩子不愁吃穿的奢華生活，不過俗話說得好，豪門深似海，嫁入豪門真的能就此過著幸福快樂的日子嗎？對此，《NOWnews今日新聞》就盤點了徐子淇、郭碧婷、大S、賈永婕和安以軒共5位女星嫁入豪門後的現況，一起來看看女星們戴上要價不菲的鑽戒後，是否真的一步登天、如童話故事裡的公主般從此過著幸福快樂的生活呢？

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光婚禮就花27億　徐子淇嫁李家誠成「千億新抱」　

40歲港星徐子淇2006年嫁給香港第二首富李兆基二子李家誠，成為「千億新抱」，身價暴升，當時在澳洲舉行婚禮更豪砸7億港幣（約新台幣27億元），轟動一時。她婚後積極做人，陸續生下2男2女，獲贈資產無數，光是股份兌現就高達10億港幣（約新台幣38億元），還沒加上其他房產、遊艇和鑽石珠寶等，婚姻幸福美滿，近年鮮少出現在螢光幕前，漸漸淡出演藝圈，不過凍齡的外貌及窈窕身材，完全看不出已是四寶媽。

▲徐子淇（左）嫁進豪門，8年生下4胎。（圖／翻攝徐子淇IG）
▲徐子淇（左）嫁進豪門，8年生下4胎。（圖／翻攝徐子淇IG）
▲香港前首富李兆基（右）獎勵徐子淇（中）的禮物少說幾十億。（圖／翻攝徐子淇IG）
▲香港前首富李兆基（右）獎勵媳婦徐子淇（中）的禮物少說幾十億。左為李家誠。（圖／翻攝徐子淇IG）
郭碧婷嫁向佐　生第一胎獲婆婆贈6億豪宅

郭碧婷2019年嫁給身價130億元的香港影視大亨向華強長子向佐，婚後生下一雙兒女，湊成一個「好」字；她生下第一胎時，婆婆向太陳嵐便大方送出6億台北豪宅，內部還有空中泳池，可見向家非常疼愛媳婦。小倆口也曾一起上實境節目，在鏡頭前瘋狂放閃，當時向佐更被封為「寵妻狂魔」，雖然向佐曾爆出婚內出軌事件，不過後來向太陳嵐貼出全家人合影，向佐隨後也在IG上公開放閃，向老婆甜喊「我愛妳」，粉碎婚變傳聞。

▲郭碧婷（圖右）與向佐生下第一胎女兒時，曾喜獲婆婆送的6億台北豪宅，內有空中泳池。（圖／向佐微博）
▲郭碧婷（圖右）與向佐生下第一胎女兒時，曾喜獲婆婆送的6億台北豪宅，內有空中泳池。（圖／向佐微博）
▲向家拍攝全家福，左起為小奶皇、向華強、向太、龍眼、郭碧婷。（圖／翻攝自向太微博）
▲向家拍攝全家福，左起為小奶皇、向華強、向太、龍眼、郭碧婷。（圖／翻攝自向太微博）
「防疫女神」賈永婕嫁百億老公　結婚21年依然恩愛

賈永婕曾擔任記者，進演藝圈沒多久就閃婚嫁給高中學長，也就是德杰集團董事長王明德之子王兆杰，德杰集團旗下著名代表作有統領百貨、仁愛首都大廈、德傑建設等，家族土地遍及台北市黃金地段，身價粗估上百億元。她婚後育有兩女一子，婚姻幸福美滿，且熱衷於公益，在新冠肺炎疫情大爆發時，更當領頭羊號召企業、演藝圈友人們募集8910萬新台幣購買300多台「救命神器」高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC），因此有「防疫女神」、「護國天使」之稱，她與老公結婚21年，至今仍時常在臉書放閃秀恩愛，感情依舊。

▲賈永婕和老公王兆杰在美國度假，提前感受旅行氣氛。（圖／翻攝自賈永婕FB）
▲賈永婕（右）和老公王兆杰感情非常好。（圖／翻攝自賈永婕FB）
▲賈永婕昨（22）日在臉書PO出和老公一起爬雪山的「放閃接吻照」，豈料卻遭到酸民批評「噁心」。（圖／翻攝自賈永婕臉書）
▲賈永婕和老公經常放閃。（圖／翻攝自賈永婕臉書）
離婚撕破臉　大S嫁富商汪小菲狠酸「穩賠」　

大S在2010年閃婚嫁給中國富商汪小菲，婚後生下一雙兒女，當時不少人羨慕她嫁入豪門，豈料婚姻維持10年，於2021年11月宣布離婚，2022年她與南韓偶像團體酷龍成員具俊曄再婚。近期大S指控汪小菲未履行離婚協議、支付750萬生活費，於是向法院聲請強制執行，鬧得滿城風雨，大S甚至公開汪小菲在她生日當天向她借2600萬元的借據，狠酸：「事隔至今只還500萬，嫁入『豪門』真是穩賠！現在祖宗十八代都被毀謗，無語。難怪軟飯賣的駕輕就熟。」近日一審判決汪小菲敗訴，離婚風波鬧得沸沸揚揚。

▲大S與前夫汪小菲鬧翻。（圖／NOWnews資料照）
▲大S（右）與前夫汪小菲（左）鬧翻。（圖／NOWnews資料照）
▲大S。（圖／Vogue Taiwan提供）
▲大S（左）於2022年再婚具俊曄（右）。（圖／Vogue Taiwan提供）
昔愛曬鑽戒炫富　安以軒百億老公被捕「驚傳離婚」

安以軒2017年嫁給身家百億的澳門德晉集團主席陳榮煉，育有一子一女，時常高調曬恩愛、曬名貴大鑽戒，陳榮煉甚至在女兒1歲生日時，送出10.22克拉的鑽石當作禮物，寵女闊氣不手軟，婚姻豪奢幸福；豈料陳榮煉捲入澳門賭場大亨、太陽城集團創辦人周焯華的違法開設賭場案，2022年1月驚傳被捕，陳榮煉被控不法經營賭博、詐騙和洗錢等，共涉及83項罪名，不法獲利至少港幣15億（約新台幣59億元），今年3月8日結案陳詞時，他語帶哽咽提到自己的90歲老父與年幼子女，強調公司積極做公益，望能無罪開釋。不過安以軒日前被網友發現她將微博上與老公同框的照片全刪光，僅留下兒女的影片，讓網友瘋猜兩人是否走向離婚一路。

▲安以軒老公陳榮煉被控不法經營賭博、詐騙和洗錢等，共涉及83項罪名，不法獲利至少港幣15億（約新台幣59億元），將於12月5日開審。（圖／翻攝安以軒微博）
▲安以軒老公陳榮煉（左）被控不法經營賭博、詐騙和洗錢等，共涉及83項罪名，不法獲利至少港幣15億（約新台幣59億元）。（圖／翻攝安以軒微博）
▲安以軒2017年嫁給身家百億的澳門德晉集團主席陳榮煉。（圖／安以軒微博）
▲安以軒2017年嫁給身家百億的澳門德晉集團主席陳榮煉。（圖／安以軒微博）

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