依法採購教具推廣環教 新北環局：請議員勿隨意抹紅栽贓
針對民進黨新北市議員今（30）日召開記者會，爆料由新北市政府環保局主辦的環境公民教育推廣計劃，課程中發給里長的環保教具裏頭為簡體文字的說明書，質疑用公帑辦的培訓課程，成為中國統戰的教室。對此，新北市府環保局澄清表示，相關教具並無資訊安全問題，也非行政院規範的限制使用危害國家資通安全產品清單項目，請議員勿看到黑影就開槍，隨意抹紅，任意栽贓。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府環保局說明，相關教具並未限制採購對象及產品產地，且經查計畫執行廠商並非從淘寶購買，而是向台南的廠商採購，說明書僅為輔助教學使用，授課教師也有製作簡報說明，提供學員參考運用；強調因未詳查教具內組裝說明書為簡體文字，若使學員閱讀困難，將重新翻譯為繁體圖示組裝說明書，未來培訓課程將避免類似情事發生，以利學員吸收理解。
對此國民黨新北市議員呂家愷則是反酸，臺灣人民若光是看到「簡體字」就會被文化統戰，那民進黨也太小看臺灣人民了；強調與其擔憂被中共統戰，不如想方設法在世界上推廣中華文化、普及繁體字。
呂家愷表示，該課程目的為培訓各里種子講師與里民宣導環保觀念，歷年來深受里長好評；使用簡體字當教材，負責廠商未嚴格審視，必須負全責這是無庸置疑的，但若要將該事無限上綱到「中共文化統戰臺灣」，真的是大可不必。
呂家愷提到，若要捍衛台灣主權，最好的方式就是維護「中華文化」，歡迎民進黨朋友一同響應，要求中央立法管制簡體字的露出，全國比照處理，才不會變成綠營憂心的文化統戰或是被滲透的情況發生。
新北市議員卓冠廷、陳乃瑜、李宇翔今日是在民進黨中央黨部召開記者會，提及日前接獲新北里長反應，由環保局主辦的環境公民教育推廣計劃，總花費公帑510萬元，以里長為對象的種子講師培訓課程，其中環保教具竟然採購淘寶網就買的到價值人民幣5.64元的商品，發給里長們簡體字的教材說明書，讓里長們感到錯愕，質疑侯友宜市政團隊，是否故意用簡體字手冊，讓用公帑辦的培訓課程，成為中國統戰的教室，要求市長侯友宜道歉。