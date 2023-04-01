恰恰引退／永遠的中職先生！兄弟彭政閔23號永久欠番

中職經歷多次假球案的洗禮，他卻仍能夠屹立不搖，持續帶領球隊往前進，他那有如「黃色巨象」的毅力與堅持向前的動力，就像他的名言:「大象雖然走得慢，還是會走到終點。」
提到過去打球的時光，恰恰說：「我已經打了32年，心情真的很複雜。」一直避談引退時的心情，恰恰多次思考，才做出引退的決定。
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恰恰在中職人氣最低迷的時代加盟兄弟象隊，2001年他以超級新人之姿，就帶給球隊總冠軍，然後是三連霸，也創下「黃金三劍客」傳奇，可惜的是，當年的三劍客，只剩他一人還能夠在場上。
彭政閔回憶自己國小打棒球的時光，他說：「我當時是讀樂群國小，為了打棒球，我才轉到復興國小。」
彭政閔引退之旅將展開。（圖／福斯商旅提供）
小學4年級，他身材瘦弱，靠著母親的食補等照顧下，「恰爸」彭建明經由友人介紹鄭百勝、呂文生等幫助他紮穩根基，而恰恰的祖父其實過去是台灣棒球的推手，已故台中棒運教練方水泉，就是恰恰祖父彭看所帶出來的球員，因此有這樣的因素影響，恰恰的4個伯父和爸爸都是超熱愛棒球，也註定他要往棒球發展的未來方向。
「當時我身體比較瘦弱，加上比較晚開始碰球，所以鄭百勝就是教我打擊，呂文生主要是幫助我守備跟一些觀念的培養。」他說。
恰恰天生速度慢，不是他不努力，而是他是扁平足，當時教練給他的課題就是希望他一直跑，努力的恰恰，在別人休息時，他還自己會加強訓練。
而恰恰的打擊天分要等國中時進入美和中學才被發現，而他一度有想要放棄棒球的念頭，就讀美和中學時，每天要4點早上起來打掃清潔，國二也要幫忙撿球、整理場地等，這都是基本功。
美和中學時期的教練王恩鵬雖然也十分嚴格，但是恰恰輕描淡寫說：「就是多學習，當時住校也很辛苦，不過當球員本來就是要付出。」
早期把棒球當成運動，而恰恰越打越好，也讓他在國中就當選第一次國手，1993年，他當選IBA青少棒國手，第一次出國，就是去巴西。
美和中學時期，奠定恰恰的基本功，他說：「以前學長學弟制重，打飯、打掃這些，整潔都是國一，大致上國一、國二都是做練習生的事。」
而著名的「恰式打法」也是他在中學時期時主要打出來，這種往反方向的攻擊方式，也成為他日後的招牌。
恰恰說：「主要是鄭百勝教練傳承給我，我當時就是這樣打，往右半邊攻擊，以及往中右方向推打。」
高中時期，恰恰在高二獲得陳獻榮教練賞識，有機會入選國手，並跟黃欽智、鄭昌明等菁英去美國比賽，最後雖然輸給美國，但是去紅襪隊主場芬威球場，恰恰也拿到打擊獎，讓他印象深刻，也埋下旅外夢。
高三時期恰恰又有機會，卻因手傷斷送旅外夢，當時洋基等球隊都有球探注意到他，不過恰恰卻無法如願。
而恰恰是如何進入中職？他說：「中職實力比較好，當時環境也不太一樣，我們都有知道職棒環境，也很憧憬，我們知道有兩聯盟，有簽約金，待遇都不錯，不過跟家人討論後，認為台灣大聯盟有些危機，所以選擇中職。」
恰恰從2001年菜鳥時期進入中職，一開始是以板凳球員為主上陣，一打就是19年，恰恰還記得，第一次上場打擊的青澀，還有全場2千多名球迷，只要有球迷在看，他就會繼續努力下去。
恰恰說：「期待當然會期待更好，現在中職環境有這些大財團、企業進來，希望在制度跟標準能夠更平衡，在這之前還是讓市場怎樣更大，走向國際，不管是全亞洲，還是全世界看到台灣棒球的水準是有一定的水準。」
彭政閔生涯19年即將結束，生涯累積出賽1797場，2042支安打、192支全壘打，1092分打點，還有1089分得分，他已經成為中職史上最傳奇的球星。