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小水力發電2／世豐電廠掀爭端　築堰攔水遭疑截斷溪流

▲太平部落部分族人反對世豐水力發電廠建設。（圖／記者甘庭嘉攝，2022.12.11）
▲太平部落部分族人反對世豐水力發電廠建設。（圖／記者甘庭嘉攝，2022.12.11）

記者甘庭嘉／專題報導

台灣是多山多雨的島嶼，因應地形及氣候，近年來許多業者投入「小水力發電」，力求小水力發電發展成光電、風電之外的第三大再生能源。這波浪潮主推的是法規定義中20MW以下規模的小型水力發電廠，不過卻也引爆一些爭議，例如花蓮縣卓溪鄉的世豐水力發電廠，因為開發案緊鄰原住民部落，族人質疑其開發方式恐截斷溪流，不只衝擊生態、更可能影響部落文化傳承。

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去年（2022年）12月21日，花蓮縣卓溪鄉山里部落及太平部落族人，北上到行政院前陳抗，抗議「豐坪溪及其支流水力發電開發計畫」，山里部落青年馬思穎表示，世豐水力發電廠的開發案攸關原住民族傳統領域的主權、諮商同意程序的亂象、溪流生態環境的保育、及再生能源的發展，他要求世豐回應部落要求，「不應沒有溝通就投票，挑起爭端、撕裂部落」，更批世豐是台灣能源轉型的絆腳石。

▲世豐水力電廠與鄰近部落。（圖／地球公民基金會提供）
▲世豐水力電廠與鄰近部落。（圖／地球公民基金會提供）
事實上此案爭議已久。世豐電廠於1999年通過環評、2000取得開發許可，2009年補做環境現況差異分析，然而整體工程多年來都並沒有實質的全面動工，直到2019年，正崴集團收購世豐，開發案復工。

因應世豐復工，部落族人也隨之發起抗爭。2021年太平及山里部落的族人發起訴願，向台北高等行政法院聲請停止執行並裁准，經濟部要求世豐水力電廠踐行部落諮商同意權，才能重新核發施工許可。2022年末，世豐陸續完成6個關係部落的諮商，並取得其中5個部落的同意。

台灣河溪網協會秘書長鄒明軒表示，世豐水力發電廠在2009年通過環線差之後，到現在歷經超過10年，「這十年間有不斷有很多新的環境事證都出來」，顯示豐坪溪的豐枯變異愈來愈大，還有電廠位在潛在崩塌地等事證，都是近幾年才出來的。

此外，世豐案廠規劃建造兩座攔河堰，分別是14公尺、17公尺高，儘管環評有要求電廠保留基流量，但鄒明軒表示，依照環評通過的結果，其實電廠是可能攔截掉超過95%的河水，「我們在談基流量的時候，現在很缺乏針對每個不同的案件或是不同的樣態，一個更全面的去定義什麼是合理的基流量。」

針對諸多質疑，儘管業者強調他們都有監測、也有向族人說明，但顯然許多族人並不買單。去年12月11日太平部落完成投票後，所有部落都完成了諮商同意投票，然而12月21日，仍有數十位族人集結北上行政院，抗議諮商程序粗糙，要求「世豐電力滾出去」。

▲山里部落緊鄰豐坪溪河床。（記者康仲誠攝／20230207）
▲山里部落緊鄰豐坪溪河床。（圖／記者康仲誠攝，2023.02.07）
除了過時的環評爭議之外　諮商同意過程也遭質疑瑕疵

此次開發案的諮商同意投票程序，除了受開發案影響最大的山里及太平兩個部落之外，卓溪鄉公所將三笠山、古村、中平與中興等四個部落，一同認定為關係部落，引發質疑。

投票結果，太平部落不同意，山里部落66票贊成、28票反對，其他四個部落都同意。法扶律師羅惠馨表示，諮商同意辦法的母法是《原住民族基本法》，然而《原基法》並沒有「過半數同意」的相關規範，因此他認為，應該要全數同意才代表通過。對於諮商同意結果，世豐電力公司總經理李錦浚表示，會再持續溝通。據悉，世豐已於今年2月底再次取得經濟部核發的施工許可。

去年11月，除了太平部落之外，其他5個關係部落投票都同意開發案後，台灣小水力綠能產業聯盟理事長洪正中便公開表示，肯定此次諮商投票結果，帶給小水力發電產業界莫大的信心。

▲太平部落與豐坪溪。（記者康仲誠攝／20230207）
▲太平部落與豐坪溪。（圖／記者康仲誠攝，2023.02.07）
世豐電廠恐不符「小水力」的理念及法規定義

世豐電廠雖號稱它是小水力，然而開發過程中對環境的爭議、還有與社區居民的溝通不良，不禁令人懷疑這是否符合「小水力」的理念。

水律能源執行長陳谷汎被問及如何看世豐案時，強調他不願對個案表態，他說世豐電廠的開發行為例如做隧道穿管等，「我們認知那個就是比較正規屬於中型或以上的水力發電廠開發，只是說它裝置容量沒有到那麼大，僅此而已。」

洪正中接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示不願意批評世豐「因為它這個已經是十幾年了，現在講的東西要回溯到它，除非重新設計」，洪正中表示，世豐的開發方式，與他理想中的小水力發電有落差，「離我們的理想還有一點距離。」

對於此案，能源局能源技術組組長陳崇憲受訪表示，世豐水力發電廠是《再生能源發展條例》通過前的案例，再加上依照現行《再生能源發展條例》定義，「小水力發電」是指利用圳路或既有水利設施，設置未達20MW的水力發電系統，而世豐電廠的工程開發不是既有水利設施的附屬設施，而是一開始就要做水力發電，與法規規範不符，因此綜合兩個面向來看，世豐未來若完工發電，並不符合法規要獎勵的小水力對象。

所有台灣人身上，都壓著淨零排放的目標年限，如何有效開發再生能源已是迫在眉睫，然而開發案往往牽涉到對自然資源的索求，在能源開發和生態環境之間如何取捨？或許只能以大量的溝通、各退一步，才有辦法取得那個微妙的平衡點。

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