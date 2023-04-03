鹿兒島2車站旁美食！超巨份量「肉比飯多」　肉食族必衝

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位於鹿兒島中央車站附近，一處隱藏在巷弄間的「南州館」飄出陣陣火鍋香，裡面竟隱藏著曾獲得2006年日本鄉土鍋物大賞冠軍「熊襲鍋」！有趣的是，一行人遵循工作人員引導進入館內準備用餐時，發現「包廂」竟不是一般的包廂，而是真真實實的「旅館房間」（門上還寫著房號！），實在相當有趣。
為何會如此呢？原來「南州館」其實真的是可供住宿的旅館，主人橋本龍次郎為傳承爺爺奶奶留下來的12口大鍋（現在僅存8個），特別研發全日本唯一吃法「熊襲鍋」。
此鍋首先會放湯下去鍋中滾，等湯沸騰後就會依序放入蔬菜、一片片萵苣，最後登場的是鹿兒島盛產的黑豚肉，享用時需將肉和萵苣同時夾取一口吃下，青菜的清甜完美中和豬肉油脂味，最後等菜品全都吃完，師傅還會放麵條下去煮，多重享受實在銷魂。據說未來還會推出「和牛涮涮鍋」，肉食族們可以期待起來了！
📌南州館小檔案
地點：鹿兒島縣鹿兒島市東千石町19-17
交通：鹿兒島中央車站出站步行即可抵達
預約：電話（+81 99-226-8188）或官網都可預約
售價：每人5500日元（約台幣1266元）
※南州館同時也還有在做旅館生意，想訂房的朋友也可在官網上預訂喔。
📍青葉餐廳
位於指宿溫泉車站附近，「青葉餐廳」販賣全鹿兒島最赫赫有名的黑豚肉丼，除了丼飯外，店內也有售賣各式黑豚肉料理，絕對是喜愛吃黑豚肉的朋友的天堂！值得一提的是，青葉餐廳用料相當實在，滿滿一大碗肉比飯多，一旁的時蔬也不是一般隨便的青菜，而是鹿兒島盛產的油菜花做成的配菜，依時令不同也會做出更動，例如夏天就會換成秋葵。
記者實際考察時更意外發現，店內竟有兩位來自台灣的大學實習生！就讀於南台科大的大四學生王韻芳和李綵珍表示，他們是學校時隔三年再送學生出國實習的第一批，有幸在指宿青葉餐廳學習日式服務精神，有計畫去指宿的朋友們不妨安排去一趟青葉餐廳，說不定點餐時還能聽到親切的中文喔。
📌青葉餐廳小檔案
地點：鹿兒島縣指宿市湊1-2-11
交通：指宿車站出站即可抵達（車站門口有免費足湯）
時間：11:00～15:00（最後訂單14:30）、17:30～22:00（最後訂單21:30），每週三店休
預約：電話 +81-993-22-3356
售價：什錦溫玉雞蛋丼飯套餐900日元（約台幣207元），其餘餐點詳見官網定價