盼母親節救淡季買氣　華航五月祭萬元有找激省機位

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至於中、長程線，紐澳的布里斯本、雪梨、墨爾本、奧克蘭，經濟艙最低20,525元起；歐美線的倫敦、維也納、羅馬、舊金山、溫哥華，經濟艙最低23,038元起；相較於短程線，飛行時間較久的中、長程線，更適合購買商務艙或豪華經濟艙，藉此向媽媽表達謝意，加倍寵愛。華航母親節專案，全航線適用，開票日期為4月1日至4月17日，出發日期從4月20日至6月16日；此次為全艙等促銷，為子女提供更多選擇，讓媽媽有機會享受升級版的空中美好。
自26日起各航點陸續增班外，也再增飛釜山、羅馬航點提供國人更豐富的旅遊選擇。韓國釜山航線，自四月份開始每周4班，五月份每周5班，六月起天天直飛釜山，除了首爾之外，想去韓國旅遊的旅客，華航又多提供了一個目的地可供規劃。5月20日前還提供經濟艙最低，首爾7,000元起、釜山8,000元起優惠價。另華航3/26起，羅馬也加入飛航，每週3班；6/20起，倫敦將增班至每週5班直飛，持續強化歐洲航網，用以新世代機隊提供直飛不中停服務，拉近台歐兩地距離，抵達後搭配成熟綿密的歐洲鐵路從容轉接，盡展歐洲航點直飛優勢。
此外，夏季班表3月底起新增深圳、廣州航班，一周飛航5班；高雄出發也增加深圳一周2班飛航，讓南北台商往返更為便利。而原有的航班規劃，桃園-上海航線一天平均3班，除了早晚班機由桃園出發前往浦東，中午更可由台北松山機場直飛上海虹橋，早中晚各時段皆可出發。北京、廈門則是天天直飛，成都則自3/26起改降為成都天府機場，維持每周2班直飛，華航現一周平均共有43個班次前往大陸地區。而香港部分平均一天6班飛航，且不論早中晚皆可出發，行程安排彈性自由，特別適合自由行的旅客做行程的安排。
北美部分，紐約每周飛航3班，洛杉磯、舊金山、安大略及溫哥華天天都有航班直飛，洛杉磯每周一、三、五更有一天2班為旅客服務，旅客可由北美五大航點，接轉其他北美城市，暢遊大美加。在此促銷後，華航也宣布，眾所期待的捷克布拉格航線，將於7月18日首航，華航成為目前台灣唯一直飛捷克的航空公司，初期規劃航班為一周兩班，每周二六直飛布拉格旅客可搭配維也納航點規畫行程，來一趟歐洲浪漫深度之旅。