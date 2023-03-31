僵直性脊椎炎致難呼吸、走路不便　一次性矯正大角度切骨助抬頭挺胸

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僵直性脊椎炎 應該提早治療謝教授表示，年輕時因為有很多理想等待完成，更擔心小孩還小，萬一開刀有閃失會影響家庭。但這幾年的肩頸痠痛和生活的不便真難以形容。因呼吸不順暢而走三、四十公尺就得休息，參加國際會議時很困擾。尤其上課時只能坐在椅子上用PPT授課，要努力抬頭才能看到學生的臉，腰椎變形也造成頸椎不適及頭痛，讓思緒大受影響。
簡瑞騰副院長呼籲，很多人害怕吃醫師開的消炎或止痛藥，但藥物療效好副作用又低，應遵循醫囑、規律服藥，有嚴重發炎要趕快抑制下來，不要形成惡性循環。
術中全程使用神經監測 降低手術風險簡瑞騰副院長指出，傳統的經椎弓切骨矯正術，一節腰椎頂多能矯正約35度，若駝背嚴重，需隔一至兩周再進行第二階段手術，病人痛苦也增加手術風險。
而在團隊經驗成熟以及在術中全程使用神經監測下，決定進行一次性的大角度切骨，畢其功於一役地完成55度矯正，讓教授一次手術就能抬頭挺胸，並解決呼吸困難、脖子疼痛以及進食不順暢等問題，也避免過度矯正反而不方便用電腦。
出現不適應就醫 避免加重病情簡瑞騰副院長呼籲，不要把任何腰酸背痛都當成是運動傷害，尤其是一、二十歲的男性當早上起床覺得背部僵硬、兩邊屁股會痛，或其他關節會痠痛等現象時，最好去抽血檢查。尤其有家族史，要提早檢測，可透過藥物來控制，並且搭配在醫院的復健以及在家的伸展運動，並避免長期姿勢不良而加重病情。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57278
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