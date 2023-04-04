美到哭！手機攝影達人王小路秀「虛實」美照 奪國際金牌
從2011年開始舉辦的MPA世界手機攝影大賽（Mobile Photography Awards），日前公布第12屆得獎名單，台灣知名的手機攝影師王小路，打敗全球眾多好手，一舉拿下「水雪冰組」金牌獎，以及「肖像組」的榮譽獎，其中金牌照片是在台灣知名的地標「中正紀念堂」取景，王小路接受《NOWnews今日新聞》訪問時開心說：「中正紀念堂是台灣的地標之一，格外有意義，真的很感動！」，她也與我們分享得獎照片的背後故事。
記者周淑萍/綜合報導
擁有12年歷史的「MPA世界手機攝影大賽」，日前公布2022年12個組別的得獎名單，在「水雪冰組」的金牌獎驚喜看見台灣地標「中正紀念堂」，拍下這張照片就是知名手機攝影達人王小路。能在數千張參賽作品當中脫穎而出，王小路提到，當時在看得獎名單時，「水雪冰組」已經是最後一個項目，本來以為今年應該就「摃龜」了，沒想到拿到了金牌，讓她激動說：「真的很驚訝！」而獲得金牌的攝影師可以獲得250元美金(約7623元台幣)。
她提到該照片是去年四月受邀到經濟部擔任手機攝影課程講師，帶著各局處的長官、員工，從經濟部一路步行到中正紀念堂外拍，當時正好是一個下過雨的風景，地面的積水呈現出來的倒影別具風景，「本來想拍對稱的倒影，可是剛好水上的泡沫呈現出來的倒影很特別，就索性反過來拍。」獲獎照片中的天空不是天空，其實是地上的泡沫，營造一種「有點虛、有點實」迷幻的模糊氛圍。金牌作品是用vivo X70拍攝，當時原始售價約2萬，以當時的手機價位來說，2萬並非頂規旗艦機型，但卻可以拍出令人驚豔的照片，王小路說，雖然器材很重要，但擁有「攝影眼」更是拍出好照片的關鍵。
另外，這次在肖像組也拿下榮譽獎，王小路說那一張照片對她別具意義，也是一張她非常喜愛的珍藏作品，她回憶，該照片是幾年前她到奇美博物館參觀，當時館藏很多大師級的油畫作品，「我就在想，畫作流傳千古，我可以留下什麼呢？」
參觀後王小路漫步到戶外，眼睛看見一位婦人在黃昏的光影下，建構出虛、實、光、影全部到位，充滿生命張力，她隨手拿起手上的華為Mate 20拍下，那一瞬間也篤定了心中的方向，「當下我就覺得我真的很喜歡拍人，人就是最美的風景。」該張片的獲獎，似乎也在肯定她的人生方向。