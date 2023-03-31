嬰幼兒中重度異膚有解！守護異童新觀念：生物製劑助阻斷過敏進行曲

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嬰幼兒異膚發生率高！影響關乎健康與家庭！
異位性皮膚炎是一種慢性發炎且反覆發作的皮膚疾病，主要症狀包括：
- 嚴重搔癢
- 紅斑
- 丘疹
- 皮膚乾燥無光澤
- 反覆搔抓破皮滲液
- 皮膚苔蘚化
統計資料顯示，台灣兒童異位性皮膚炎發生率呈現上升趨勢，約每10位兒童就有1人罹病，影響不僅在於個人皮膚，更關乎健康與整個家庭。
兒童過敏氣喘免疫及風濕病醫學會理事長暨高雄市立小港醫院副院長洪志興表示，異位性皮膚炎搔癢特別好發於夜間，嬰幼兒半夜搔抓造成睡眠品質變差，容易影響生長激素分泌與發育。此外，長期反覆發作也會增加焦慮憂鬱、傷口感染，甚至需住院治療的風險。對未來人格與成長也有不良的發展，連家人的生活，包括睡眠、經濟與人際關係也面臨巨大壓力。
嬰幼兒異膚治療照護挑戰多！長期用藥安全嗎？
台灣兒童過敏氣喘免疫及風濕病醫學會秘書長暨林口長庚醫院兒童過敏氣喘風濕科教授級主治醫師姚宗杰表示，異位性皮膚炎患者中，6歲以下嬰幼兒所佔比例最高，且大部分2-3個月時就發病，也是最讓人憂心的族群。
新北市立土城醫院皮膚科主任暨林口長庚醫院兒童皮膚科醫師楊靜宜進一步說明，目前臨床針對嬰幼兒異膚，會依據嚴重程度而給予不同強度藥物，但嬰幼兒發育尚在起步階段，長期使用類固醇容易有皮膚變薄萎縮、肥胖、影響發育等副作用，經常使用免疫抑制劑需定期監測肝腎功能，就連餵藥，也需要考驗寶寶的吞嚥能力。
隨著醫療進步，目前也有安全性高且有助長期穩控疾病的生物製劑可以選擇。楊靜宜主任將人體比喻為一個國家、皮膚為城牆，中重度異位性皮膚炎的成因除了自我的城牆較薄弱，另一部份來自自我的免疫軍隊叛變，當編號4跟13的軍隊叛亂、去攻擊自己城牆（皮膚），造成反覆發炎反應。傳統治療方式是一視同仁地要求全部軍隊乖乖聽話，而生物製劑則是精準鎖定叛亂的軍隊做壓制，影響層面小，安全性高，6個月以上寶寶也能在醫師建議下使用，幫助長期穩控異膚。
異膚治療新觀念！及早使用生物製劑阻斷過敏進行曲
特別的是，生物製劑對於異位性皮膚炎的意義，也逐漸與傳統中醫的三伏貼冬病夏治概念一樣，都具有調整體質的作用。異位性皮膚炎病友協會理事長暨臺大醫學院皮膚科教授朱家瑜表示，國際醫學專家Thomas Bieber去年《JACI過敏及臨床免疫學期刊》發表的一篇研究提到，異位性皮膚炎是「過敏進行曲」（Atopic march）的驅動者，只要屬於早發、年輕與嚴重三種型態，未來引發食物過敏、鼻過敏和氣喘等過敏相關疾病的風險也較高，而生物製劑精準治療，若能早期介入嬰幼兒中重度異膚治療，不但有助長期緩解症狀，也有機會早期阻斷過敏進行曲，降低近4成過敏相關疾病的風險，達到類似調整體質的效果。
有鑑於此，台灣兒童過敏氣喘免疫及風濕病醫學會與異位性皮膚炎病友協會鼓勵家長，嬰幼兒異膚治療要趁早，把握6歲前積極治療，配合多方照護，定期回診、持續用藥、做好保濕，異膚兒童也能像其他小孩一樣，快樂享受童年。
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