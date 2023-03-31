迎連假！7-11今起大杯美式21元　全家霜淇淋4新口味半價

他叫賣水果突昏厥險成植物人 １關鍵搶救生命

他叫賣水果突昏厥險成植物人 １關鍵搶救生命
他叫賣水果突昏厥險成植物人 １關鍵搶救生命

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】58歲江先生原本在水果行工作，且以獨特有趣的叫賣方式，深受顧客喜愛。他胸悶、氣喘、水腫已經有一段時間，即便已求診治療，卻在某日上班時，胸口一陣不適而不省人事，且已經沒了呼吸脈搏，幸虧工作場合人來人往，身邊同事立即呼叫救護車，並馬上施以人工心肺復甦術，待救護團隊抵達現場，以自動電擊器偵測即給予電擊，經一番急救後，被送往醫院急救。

我是廣告 請繼續往下閱讀

原是心肌梗塞　合併心臟衰竭

台南市立醫院心臟內科劉力瑋醫師表示，江先生心肌梗塞合併嚴重心臟衰竭，左心室射出分率已經降到15%(正常人的左心室射出分率為55%以上，35%以下視為嚴重的心臟衰竭)。經心導管檢查發現，三條冠狀動脈中的左前降支與右冠狀動脈均為慢性全阻塞，而左迴旋枝則是急性堵塞，正是壓垮駱駝的最後一根稻草。緊急打通迴旋枝，並將病人送往加護病房，進行低溫治療來保護腦部，以免心臟停止而成植物人。

給予藥物治療一個月　執行心臟繞道手術　

劉力瑋醫師評估江先生需要接受心臟繞道手術，但以當時的狀況，心臟仍呈現心因性休克，腎臟功能亦落在洗腎邊緣，在這樣的狀況下，接受繞道手術風險較高。因此，給予藥物治療一個月，左心室射出分率恢復到40-45%，腎臟功能也從洗腎邊緣恢復到接近正常，並會診心臟外科方副吉醫師進行繞道手術，將兩條阻塞的血管接上，休養幾天後，順利出院。

黃金時間救護　不成植物人

劉力瑋醫師強調，江先生能清醒不成為植物人，也不至於洗腎，順利平安返家，是急重症照護合作的成果。不管第一時間的急救、心導管手術，後續的心衰竭照護，二次手術的時機；一點小差錯都可能造成無法挽回的遺憾。

劉力瑋醫師提醒，當有輕微的胸痛、壓迫感或不適感，但通常不會持續很長時間，或有呼吸急促的現象，以及常感到疲勞，應盡速就醫，透過心電圖、心臟超音波等檢查，確定是否存在心肌梗塞的風險。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57281

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

嬰幼兒中重度異膚有解！守護異童新觀念：生物製劑助阻斷過敏進行曲

清明節潤餅藏熱量炸彈！餅皮肥肉都還好　這食材吃完爆肥

僵直性脊椎炎致難呼吸、走路不便　一次性矯正大角度切骨助抬頭挺胸

清明節為何要吃「潤餅」？民眾排隊買爆了　背後原因揭曉

我是廣告 請繼續往下閱讀