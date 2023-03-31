他叫賣水果突昏厥險成植物人 １關鍵搶救生命

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原是心肌梗塞 合併心臟衰竭台南市立醫院心臟內科劉力瑋醫師表示，江先生心肌梗塞合併嚴重心臟衰竭，左心室射出分率已經降到15%(正常人的左心室射出分率為55%以上，35%以下視為嚴重的心臟衰竭)。經心導管檢查發現，三條冠狀動脈中的左前降支與右冠狀動脈均為慢性全阻塞，而左迴旋枝則是急性堵塞，正是壓垮駱駝的最後一根稻草。緊急打通迴旋枝，並將病人送往加護病房，進行低溫治療來保護腦部，以免心臟停止而成植物人。
給予藥物治療一個月 執行心臟繞道手術劉力瑋醫師評估江先生需要接受心臟繞道手術，但以當時的狀況，心臟仍呈現心因性休克，腎臟功能亦落在洗腎邊緣，在這樣的狀況下，接受繞道手術風險較高。因此，給予藥物治療一個月，左心室射出分率恢復到40-45%，腎臟功能也從洗腎邊緣恢復到接近正常，並會診心臟外科方副吉醫師進行繞道手術，將兩條阻塞的血管接上，休養幾天後，順利出院。
黃金時間救護 不成植物人劉力瑋醫師強調，江先生能清醒不成為植物人，也不至於洗腎，順利平安返家，是急重症照護合作的成果。不管第一時間的急救、心導管手術，後續的心衰竭照護，二次手術的時機；一點小差錯都可能造成無法挽回的遺憾。
劉力瑋醫師提醒，當有輕微的胸痛、壓迫感或不適感，但通常不會持續很長時間，或有呼吸急促的現象，以及常感到疲勞，應盡速就醫，透過心電圖、心臟超音波等檢查，確定是否存在心肌梗塞的風險。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57281
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