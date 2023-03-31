新北府小內閣異動 高虹安前國會辦公室主任妻接青年局長
新北市政府今（31）日傍晚公布小內閣人事異動，現任文化局長龔雅雯將升任副秘書長，遺缺由教育部青年發展署公共參與組長張䕒育接任；另原青年局長錢念群市府在完成階段性任務後，由Woomanpower女力學院導師邱兆梅於明日立即接任。其中令人矚目的是，新任青年局長邱兆梅，其夫婿是網路名人「Z9」吳達偉，曾是新竹市長高虹安國會辦公室主任，也曾代表民眾黨參選新北市板橋區市議員，在接近2024大選及國民黨宣布總統人選採徵召後時刻，引發外界認為是新北市長侯友宜布局「藍白合」的起手式，格外引發各界議論。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府表示，新任副秘書長龔雅雯歷任教育部專門委員、新北市教育局、文化局局長，學經歷完整，嫻熟市政，可稱職扮演市府溝通協調的角色；接任的張䕒育現職教育部青年發展署公共參與組長，熟捻青年志工、社區營造、藝文生活及國際參與等事務，相關人事命令將於4月17日生效及正式就任。
至於現任青年局長錢念群，在近日宣布完成青職基地正式營運與北北基桃青年創業合作備忘錄後，今日市府以其完成階段性任務後，將借重其專長另有任用為由，宣布邱兆梅於明日立即接任，也令相關單位詫異不已。