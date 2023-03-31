8旬老翁平常心抗癌　放射治療逆轉腫瘤

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肝炎引起肝癌 放射治療成效佳黃老先生的女兒黃小姐表示，父親一直以來健康狀況都不錯，不但不菸不酒，每天規律飲食且正常睡眠。所以在黃老先生發現肝臟有腫瘤後，仍堅持讓父親積極抗癌。爾後黃老先生被轉至放射腫瘤科接受放治療。
放射腫瘤科主任林伯儒醫師談起這名患者，也覺得相當特別，並解釋雖然老先生因C型肝炎引起肝癌，且年紀較大，但治療後的成效卻相當不錯。
精準定位治療 縮減腫瘤大小林伯儒醫師表示，許多人都會擔心放射治療會出現不適的副作用，然而是否出現副作用，其實因人而異。像黃老先生僅接受15次低分次、高強度的放射治療（一般正常次數約在20至30次左右），其劑量比一般患者還強，但目前並未因放射治療而出現嚴重不適，生活幾乎一切正常。
林伯儒主任特別提到，現在的放射治療，已經都可以做到個人化、專屬化，只要能精準定位好癌症的位置與大小，都可縮減腫瘤，卻又不會過度破壞周邊的組織。像黃老先生在接受放射治療後，癌細胞組織從7.64公分降至5.6公分，癌症指數也從1310降至600多，效果十分顯著。
平常心面對 服用標靶藥黃小姐則表示，父親一直以來都十分樂觀，而且就醫時配合度也非常高。她也提到照顧老人家，有時也要用點「心機」。「我特別請醫師配合，盡量不跟父親提到『癌症』二個字，只是跟父親解釋他肝臟長了東西，所以要去醫院做治療。」黃小姐觀察到父親因此用平常心去面對疾病，乖乖的服用標靶藥物，且與放射治療雙管齊下，目前她和父親都很滿意這樣的治療效果。
林伯儒主任也特別提醒，當高齡長者罹癌，建議還是積極控制，勿輕易放棄治療的可能性。「其實在臨床上，高齡長者在治療癌症後，也有不少預後良好的案例。」因此他鼓勵家屬先做好評估，再依長者的身體狀況給予適當的治療方式，才是上策。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57282
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