40歲女頭痛又睡不著　「混服2藥品」誘發猛爆性肝炎

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多種藥物混吃 瞬間藥中毒廖曜磐主任表示，陳女若是安眠藥過量，經解毒後應該好轉，卻爆發嚴重的猛爆性肝炎，研判是藥物中毒，身心不穩定的陳女才說出好像也吃了很多顆普拿疼，投以特定的解毒劑後，病情才慢慢好轉，肝炎指數下降，5天後出院，1週後回診肝炎指數降到40。
事後陳女表示她因睡不著又頭痛，才會接連混著服用安眠藥和普拿疼，究竟吃了多少也不知道，廖曜磐主任研判她可能在半天就服了20顆以上的普拿疼，造成多重藥物中毒。
普拿疼超額服用 恐危及性命廖曜磐主任指出，普拿疼是鎮熱解痛成藥，其代謝機轉中所產生的中間產物由肝臟代謝，但過量時，肝臟負荷不了，無法將有毒的中間產物代謝，就造成肝臟損傷，恐引發急性肝炎，甚至肝衰竭危及生命。
美國食品藥物管理局(FDA)指出美國每年約1600人因服用過量而肝衰竭，美國醫學會統計美國在2000年至2010的10年之間，逾1500人因此死亡，可見其嚴重性，台灣則沒有正式統計。
按照醫囑服用 千萬不要過量廖曜磐主任呼籲，普拿疼是溫和有效的藥物，一般藥局即可買到，取得容易，但絕對不能過量，成人一天只能吃4至6顆普拿疼(每顆500毫克)，短時間服用普拿疼超過7.5公克(15顆左右)，或小孩體重每公斤服用超過140毫克，就有中毒危險。
此外，普拿疼除了錠狀，還有液劑用於兒童，由於甜甜的，小朋友可能以為糖水而服用過量，切勿放於兒童易取得之處。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57286
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