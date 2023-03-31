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美國最新研究　檢查視力可早期揪出阿茲海默症！

美國最新研究　檢查視力可早期揪出阿茲海默症！
美國最新研究　檢查視力可早期揪出阿茲海默症！

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】許多人以為「人老了就會健忘」，由於阿茲海默症早期症狀不明顯，大多數的人總是把它當作一般老化現象，等到發現狀況，已嚴重影響到患者以及家人的生活！根據美國最新研究顯示，視網膜周邊細胞的組織萎縮和炎症，能早期辨別人的認知狀態變化，因此藉由新的眼科檢查有助於早期診斷阿茲海默症。

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觀察眼睛可窺見神經系統

美國佛羅里達州博卡拉頓神經退化性疾​​病研究所醫學教育主任暨眼科醫生克里斯汀格里爾（Christine Greer）表示，眼睛是進入大腦的窗口，通過觀察眼睛後部、視神經和視網膜，可以直接看到神經系統。

同樣在神經退化性疾​​病研究所工作的阿茲海默症預防神經學家查德艾薩克森（Richard Isaacson）表示，在記憶喪失的首個症狀出現前幾十年，阿茲海默症就已在大腦中出現，如果醫生能夠在早期階段找出此疾患，民眾就可以選擇健康的生活方式並控制其他可改變的風險因素，如高血壓、高膽固醇和糖尿病。

眼睛反映人體健康狀況

阿茲海默症為失智症中最常見的類型，現今技術需要多久能察覺認知能力下降的跡象？最近一項研究調查了來自86名精神衰退程度不同患者的視網膜和大腦組織。

美國西德斯西奈醫學中心（Cedars-Sinai Medical Center）神經外科暨生物醫學科學教授科瑪雅（Maya Koronyo-Hamaoui）深入分析視網膜與大腦認知功能的變化，大腦中的內嗅皮質和顳葉皮質是記憶、導航和時間感知的中心。

這項研究追蹤了86名阿茲海默症與輕度認知障礙患者捐贈的視網膜與腦組織樣本長達14年，也是有史以​​來最大的一組視網膜樣本研究。

此研究於2月發表於《神經病理學報》（Acta Neuropathologica），報告指出，阿茲海默症患者和早期認知障礙患者的「β澱粉樣蛋白」顯著增加，這就是阿茲海默症的關鍵指標。認知障礙患者的小神經膠質細胞減少了80%。這些細胞負責修復和維持其他細胞，包括清除大腦和視網膜中的β澱粉樣蛋白。

研究人員還發現不少發炎標記。艾薩克森認為，這可能是阿茲海默症惡化的重要徵兆，其中視網膜周邊細胞的組織萎縮和炎症，能早期辨識人的認知狀態變化。因此，藉由新的眼科檢查有助於早期診斷阿茲海默症，並可透過眼睛無創監測其進展。


原文出處：

Alzheimer’s first signs may appear in your eyes, study finds




資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57297

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