高球／超級新人發威、抓五鳥零柏忌　今爭取冠軍

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張緯綸揮出66桿佳績，以三回合203桿暫列第四，僅落後兩桿，也在爭冠行列中。
唯一晉級後兩回合決賽的業餘好手陳季群與職業選手何祐誠都交出69桿，同以三回合總桿低於標準桿12桿的204桿，暫並列第五位，落後三桿，今仍有機會搶冠。
王偉軒68桿丶李玠柏70桿，兩人三回合同為206桿，與領先球員有五桿差距，暫並列第七。
此次比賽長華集團總裁黃嘉能加碼連霸獎金台幣60萬元，詹世昌若能衛冕成功，即可贏得120萬元，但是他前兩天未能衝在前幾位，此回合打出67桿，以208桿，自昨天的並居第19位上升至暫並列第9，不過落後差距達六桿之多，衛冕希望小。
洪昭鑫今天抓五鳥，無柏忌，仍是推桿建功，27推，不過五鳥都是在前九洞抓下的，後九洞推桿力道未能掌控得宜，以致一鳥難求，但是仍能力求穩住保帕。
他賽後承認身為新人打職業生涯首場比賽，與兩位實力強勁前輩同組競技，確實很緊張，並懷著學習心態，「會觀察一下他們的揮桿策略或果嶺推桿，再評估一下自己的狀況，多少有一點會影響自己的專注力。」
他在第2及第5洞分別是15與17呎的長推桿抓鳥，另外第1與9洞是6-8呎的小鳥推桿，第4洞五桿洞一切一推為OK小鳥。
他表示，決賽將採穩紮穩打，盡量減少失誤，且希望明天的運氣會像前三天一樣繼續跟著他。他連續三天都打出67桿。
謝繼賢此回合五鳥一柏忌，連續三天打出六字頭佳績，他說這三天自己的表現「非常好」，都照自己的意思與計劃執行，推桿仍然不錯，28推，第2洞的15呎小鳥推桿最遠，其他兩洞是9呎小鳥推桿，另外鐵桿狀況也很好，有14個洞成功打上果嶺，其中第15及18洞兩個五桿洞也都抓鳥，尤其最後一洞第三桿自沙坑切上果嶺，距洞5呎一推抓鳥。
唯一柏忌是在五桿洞第4洞，開球不理想，加上三推。他說奪冠策略是穩紮穩打，能賺就賺。
張緯綸連續兩天都打出66桿，還是當日最低桿，此回合一鷹四鳥無柏忌，他在最後一洞第18洞五桿洞，兩桿打上果嶺，距洞15呎，一推獵下老鷹；四鳥中第3洞是一記近40呎的長推抓下，其他三洞都是6-7呎的小鳥推桿，26推。他三回合以來，只吞下一個柏忌。
他不諱言地提及，在五場亞巡賽中有連續四場都以一桿之差被淘汰，他指出每場比賽其他桿子如木桿鐵桿短桿都打得不錯，就是推桿的執行力差了一些，不過他並未氣餒，仍很有耐性地盡力hold住，總算最近一場的香港公開賽讓他打進決賽。
他說，本周在信誼球場的這場比賽中，也同樣需要耐心hold住；明天的決賽，勝負關鍵將在短桿與推桿，短桿能靠近洞，推桿能推進就是贏家。
而躋身暫居前五的業餘選手陳季群今天揮桿穩定，鐵桿與推桿依然表現突出，五鳥二柏忌，前四洞就抓下三鳥，但隨後攻勢熄火，直到第14洞再抓一鳥，可惜第15洞五桿洞及第16洞因開球與推桿失手，連吞兩個柏忌，不過最後一洞五桿洞射鳥成功，最後以69桿收桿。
決賽日，篤定捧走業餘冠軍獎杯的他要突破重圍，在落後三桿情況下，搶職業組冠軍，只要打出好成績就能如願。
何祐誠抓三鳥無柏忌，69桿，雖然推桿持續保持準確度，27推，不過開球與鐵桿的準度不盡理想，未能多抓幾隻小鳥，目前也是落後三桿，仍有機會超前奪冠。
最後一回合仍分別於第一洞與第十洞同時開球，第一組出發時間為7：05開球；最後一組於8：30出發，比賽預計下午一點半結束。
這場比賽是今年台巡賽程的肇喜登峰巡迴賽七站中的首站，總獎金台幣315萬元，冠軍可得60萬元，亞軍30萬元。
這項巡迴賽是三商集團榮譽董事長翁肇喜個人總冠名贊助，長華集團單站冠名主辦，TPGA主辦，信誼球場協辦。
長華集團包括長華電材股份有限公司、長華科技股份有限公司、易華電子股份有限公司，皆為股票上市櫃公司，長華電材為半導體封裝材料通路商，長華科技的主要產品為導線架製造，易華電子主要經營業務為捲帶式高階覆晶薄膜IC基板製造。
肇喜登峰巡迴賽並單獨設立年度獎金王特別獎項，今年七場肇喜登峰巡迴賽的獎金王選手，另外可獲得叢德貿易有限公司加碼提供的獎金王獎金新台幣20萬元，以及翌年台灣三商名人賽的參賽資格。