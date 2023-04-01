田徑國手謝喜恩牙齒蛀蝕　醫師還揪出鼻竇炎立刻開刀！

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其中包含T1聯盟會長暨前籃球國手錢薇娟、聽障羽球選手沈彥汝、田徑跨欄選手謝喜恩、射箭選手雷千瑩、舉重選手羅楹湲、壘球教練韓幸霖。這些女性運動員在運動場的上表現有目共睹，然而在追求頂尖成績的同時，卻可能忽略口腔的健康問題。
謝喜恩胃食道逆流導致慢性鼻竇炎及牙齒蛀蝕郭芯妤表示，運動員常會忽略口腔的健康，特別是在激烈的運動過程中，有些慣性的咬牙動作常會造成口齒的損害，抑或是食用含糖量高且酸性強的能量飲或補給品而造成牙齒腐蝕的狀況。在這次治療過程中，同樣也發現一些口腔問題，例如謝喜恩患有嚴重的胃食道逆流，長期的胃酸侵蝕間接導致了慢性鼻竇炎及牙齒蛀蝕。
謝喜恩透露，自己的身體狀態在開刀前其實很好，手術後休息了一陣子沒訓練，目前還找不回當初的感覺，「有時後悔自己當初去開刀，但想想，若沒有開刀我現在會怎樣。」她目前也持續訓練，勉勵接下來能把握全國大專校院運動會以及台灣田徑公開賽的機會，進一步取得杭州亞運的參賽資格。
羅楹湲5月拚亞錦 挑戰破紀錄與牙齒美白貼片舉重好手羅楹湲將於5月登上亞錦賽，她喊話這次比賽除了力拚獎牌、再破全國紀錄，也希望奪回佳績為牙齒進行美白貼片，讓愛笑的她能笑得更有自信。
而壘球教練韓幸霖則是一直留有多年的牙周治療後遺症，牙齒特別容易敏感，導致雖有滿口壞牙卻不敢看醫生，直到接觸郭芯妤醫師後，才得以好好處理治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57365
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