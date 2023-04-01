「心理諮詢門診補助」減癌友情緒、經濟負擔！　最高補助7200元

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承受治療副作用 心理也需調適癌症患者不只得忍受治療副作用的不適感，也必須重新調適罹癌對生活、未來造成的不確定，還要克服因病而生的孤立、標籤化與罪惡感。亞太心理腫瘤學交流基金會董事長、馬偕紀念醫院精神醫學部資深主治醫師方俊凱強調，癌友自殺風險比憂鬱症患者還高，台灣的癌症自殺率，可說是全球第一。
相較國外研究全球癌症患者自殺風險較一般人僅高出0.85倍，國內調查癌症患者自殺率比一般人高2.47倍，罹癌頭三年、尤其前半年到一年間是自殺高峰期，罹癌第一年風險更是一般民眾的5.5倍，第二年降為3.43倍。
癌症治療長久戰 專業諮商可幫忙「自殺高風險的癌症病人通常有較高的心理痛苦指數及較低的生活品質，」方俊凱分析，這也顯示當國內醫療品質持續提升，社會心理層面照顧卻未齊頭並進的現況。
隨著癌症篩檢普及、民眾健檢意識提高，越來越多癌症病患早期發現治療後回歸正常生活，而年輕癌友也將有數十年與癌症長期共存的人生。方俊凱醫師指出，無論是正在療程中面對病情變化或進入穩定追蹤期的癌症病人，憂鬱焦慮的情緒都需要有抒發管道。
心理諮詢門診補助 減輕醫療經濟負擔然而臨床實際求助精神科、身心科的癌友卻不到十分之一，關鍵原因就是每小時自費2、3,000元起跳的諮商診療費用讓病友吃不消。
心理腫瘤基金會期待能及時承接深陷情緒風暴的癌症病患，主動偕同馬偕、國泰、北醫附醫、新光、三總、和信、台中榮總、澄清醫院中港分院、童綜合醫院、竹山秀傳醫院、嘉義基督教醫院、大林慈濟、台南奇美、高雄榮總、花蓮慈濟、花蓮門諾等全國19家合約醫療院所推出「心理諮詢門診補助」，癌友只要至前述醫院由心理腫瘤專家開設的「心理諮詢門診」就醫，每年最高可申請7,200元補助，減輕醫療經濟負擔。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57308
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