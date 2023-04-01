掌握8點訣竅　失智症長照也能上手　

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善用社會資源 多種照顧課程1.如果父母親確診失智症，做小孩的最好去醫院上照顧課程，這樣讓自己對父母的狀況有更多的了解，以便安排他/她日後的生活。
2.善用社會（政府）資源，例如有活動的日間照顧中心或據點、長照服務（居家服務）、長照巴士或復康巴士（領有身障證明）等。
3. 無論父/母問幾遍，我們就回答幾遍，他/她會問，是因為他/她忘記了，不需要去糾正他/她，我們回答了，他/她就安心了
4. 大家都聽過遺傳，將來重複講話的可能是我們，吃了飯忘記了可能是我們，大小便失禁的可能是我們。
5. 不要以為失智症很可怕，做老師的會失智，做教授的失智，連比爾蓋茲的爸爸也失智，王羽也是失智，現在已經全世界每3秒就一個人失智，沒有人知道自己會不會失智，只要你/妳想到有一天他/她會離開你/妳，這種感覺是難過的，就應該好好珍惜和他她在一起的每一天，不要等到他/她不在，才來遺憾。
6. 每一個照顧者都是有壓力的，所以最後我們自己應該要去參加照顧家屬課程，有一些課程專門是對我們這些照顧者，參加這些課程可以學習如何去放鬆、轉換自己的心情。
7. 隨著父/母狀況的改變，有任何狀況都可以向醫生問清楚，其他長照方面需要幫忙的，都問負責的照專或者社工，這樣可以尋求協助。
8. 千萬不要把自己的想法和觀念，套在失智的長輩身上，這樣對雙方都沒有益處。
許美玲表示：「我不是要炫耀同時照顧外婆和媽媽有多厲害，只是想分享和我一樣的朋友，共勉之。」、「我們更要注意自己的身體健康，才能好好照顧家人。為我們最愛的人，我們一起加油。」
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57018
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