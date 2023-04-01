可愛卻不營養！　8家連鎖餐廳兒童餐「蔬菜量通通不及格」

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此次評分項目中，所謂「超標、達標」是根據《國小1-2年級學童營養手冊》建議估算出兒童午餐或晚餐所六大類食物的份數，營養師的標準如下：熱量650大卡、全榖雜糧類4份、豆蛋魚肉類2份、乳品類0.5份、蔬菜類1份、水果類1份、油脂與堅果種子類2份。令人驚訝的是，三大發現包括炸物過多熱量高、膳食纖維嚴重不足，以及蛋白質含量不夠。
調查發現一：熱量高、炸物多，一餐逼近全天所需三分之二熱量根據「國民營養健康調查」，兒童和青少年BMI（身體質量指數）達到「過重」和「肥胖」的比例逐年增加，台灣兒少當中，每三個就有一個處在「肥胖危機」當中。而這次檢測的18套兒童餐中，有11套熱量超過建議熱量650大卡，甚至還有少數幾套逼近千卡，幾乎已經為全天所需熱量的三分之二。
| 熱量逼近千卡：2套
| 大河屋：大河屋兒童餐
樂雅樂：牛肉咖哩炸雞飯
| 超過建議熱量650大卡：11套
| すき家：小朋友咖哩
大戶屋：兒童咖哩蛋包飯
大河屋：大河屋兒童餐
陶板屋：陶氣小雞、陶氣牛牛
麥當勞：漢堡Happy Meal
勝博殿：兒童咖哩套餐、兒童豬排套餐、兒童親子丼
樂雅樂：牛肉咖哩炸雞飯、洋風蕃茄通心麵
調查發現二：膳食纖維嚴重不足，恐影響腸道吸收營養膳食纖維能幫助孩子腸道健康，順利吸收營養，但膳食纖維是人體無法自行合成的營養素，完全必須靠飲食，如蔬菜、新鮮水果及和全榖類來補充。孩童若飲食中長期缺乏膳食纖維，可能影響腸道健康，甚至造成營養吸收的問題。
然而在本次檢測中，「沒有任何一套」兒童餐提供足量的蔬菜，甚至有8套兒童餐是「一片青菜都沒有」。許多兒童餐提供「濃縮還原果汁」，但在新鮮水果的供應上，同樣「沒有任何一套」兒童餐提供足夠份量的新鮮水果。
| 一片青菜都沒有：8套
| すき家：小朋友咖哩
大河屋：大河屋兒童餐
勝博殿：兒童咖哩套餐、兒童豬排套餐、兒童親子丼
麥當勞：陽光鱈魚堡Happy Meal、漢堡Happy Meal
四塊麥克雞塊Happy Meal
調查發現三：優質蛋白質不足， 影響孩子長高長壯兒童餐主菜常見雞塊、豬排等肉類，看起來豐富又營養。然而本次檢測中，卻有多達13套無法提供建議量2份的豆蛋魚肉類。營養師李婉萍分析：「兒童餐的肉類幾乎是炸物，油炸麵衣看起來很多，但孩子吃下的蛋白質卻沒有看起來多。」
甚至有某家兒童餐油炸肉類總重60公克，但剝去麵衣後，裡面的肉類僅剩30公克，等於吃下一半油炸麵衣！李婉萍提醒：「蛋白質是兒童成長重要營養素，長期缺乏對肌肉、身高體重等發育有不良影響。」
| 豆蛋魚肉類未達建議量：13套
| すき家：小朋友牛丼、小朋友咖哩
大戶屋：兒童蛋包飯套餐、兒童咖哩蛋包飯
兒童蕎麥湯麵套餐
大河屋：大河屋兒童餐
麥當勞：陽光鱈魚堡Happy Meal、四塊麥克雞塊
Happy Meal、漢堡Happy Meal
勝博殿：兒童咖哩套餐、兒童豬排套餐、兒童親子丼
樂雅樂：洋風蕃茄通心麵
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57364
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