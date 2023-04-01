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可愛卻不營養！　8家連鎖餐廳兒童餐「蔬菜量通通不及格」

可愛卻不營養！　8家連鎖餐廳兒童餐「蔬菜量通通不及格」
可愛卻不營養！　8家連鎖餐廳兒童餐「蔬菜量通通不及格」

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】今年兒童節、清明節連假長達5天，各大連鎖餐廳推出各種兒童餐優惠，但家長要留意，這些兒童餐雖然可愛，卻不見得營養，根據《親子天下》篩選全台8家連鎖餐廳共18套兒童餐，竟然「沒有任何一套」兒童餐蔬菜量足夠，甚至有4成4「一片青菜都沒有」，營養師李婉萍提醒：「距離營養均衡還有一大段距離。」

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為了替孩子的營養需求把關，《親子天下》篩選全台擁有超過15家分店、同時提供外帶兒童餐的8家連鎖餐廳共18套兒童餐，根據國民健康署公布的《國小1-2年級學童營養手冊》中的建議，估算學齡兒童的中餐和晚餐該攝取六大類食物的份數，邀請營養師團隊一同檢視，這些兒童餐是否符合營養均衡的需求。

此次評分項目中，所謂「超標、達標」是根據《國小1-2年級學童營養手冊》建議估算出兒童午餐或晚餐所六大類食物的份數，營養師的標準如下：熱量650大卡、全榖雜糧類4份、豆蛋魚肉類2份、乳品類0.5份、蔬菜類1份、水果類1份、油脂與堅果種子類2份。令人驚訝的是，三大發現包括炸物過多熱量高、膳食纖維嚴重不足，以及蛋白質含量不夠。

調查發現一：熱量高、炸物多，一餐逼近全天所需三分之二熱量

根據「國民營養健康調查」，兒童和青少年BMI（身體質量指數）達到「過重」和「肥胖」的比例逐年增加，台灣兒少當中，每三個就有一個處在「肥胖危機」當中。而這次檢測的18套兒童餐中，有11套熱量超過建議熱量650大卡，甚至還有少數幾套逼近千卡，幾乎已經為全天所需熱量的三分之二。

熱量逼近千卡：2套

 大河屋：大河屋兒童餐

樂雅樂：牛肉咖哩炸雞飯
超過建議熱量650大卡：11套

 すき家：小朋友咖哩

大戶屋：兒童咖哩蛋包飯

大河屋：大河屋兒童餐

陶板屋：陶氣小雞、陶氣牛牛

麥當勞：漢堡Happy Meal

勝博殿：兒童咖哩套餐、兒童豬排套餐、兒童親子丼

樂雅樂：牛肉咖哩炸雞飯、洋風蕃茄通心麵

調查發現二：膳食纖維嚴重不足，恐影響腸道吸收營養

膳食纖維能幫助孩子腸道健康，順利吸收營養，但膳食纖維是人體無法自行合成的營養素，完全必須靠飲食，如蔬菜、新鮮水果及和全榖類來補充。孩童若飲食中長期缺乏膳食纖維，可能影響腸道健康，甚至造成營養吸收的問題。

然而在本次檢測中，「沒有任何一套」兒童餐提供足量的蔬菜，甚至有8套兒童餐是「一片青菜都沒有」。許多兒童餐提供「濃縮還原果汁」，但在新鮮水果的供應上，同樣「沒有任何一套」兒童餐提供足夠份量的新鮮水果。

一片青菜都沒有：8套

 すき家：小朋友咖哩

大河屋：大河屋兒童餐

勝博殿：兒童咖哩套餐、兒童豬排套餐、兒童親子丼

麥當勞：陽光鱈魚堡Happy Meal、漢堡Happy Meal

　　　　四塊麥克雞塊Happy Meal

調查發現三：優質蛋白質不足， 影響孩子長高長壯

兒童餐主菜常見雞塊、豬排等肉類，看起來豐富又營養。然而本次檢測中，卻有多達13套無法提供建議量2份的豆蛋魚肉類。營養師李婉萍分析：「兒童餐的肉類幾乎是炸物，油炸麵衣看起來很多，但孩子吃下的蛋白質卻沒有看起來多。」

甚至有某家兒童餐油炸肉類總重60公克，但剝去麵衣後，裡面的肉類僅剩30公克，等於吃下一半油炸麵衣！李婉萍提醒：「蛋白質是兒童成長重要營養素，長期缺乏對肌肉、身高體重等發育有不良影響。」

豆蛋魚肉類未達建議量：13套


 すき家：小朋友牛丼、小朋友咖哩

大戶屋：兒童蛋包飯套餐、兒童咖哩蛋包飯

　　　　兒童蕎麥湯麵套餐

大河屋：大河屋兒童餐

麥當勞：陽光鱈魚堡Happy Meal、四塊麥克雞塊

　　　　Happy Meal、漢堡Happy Meal

勝博殿：兒童咖哩套餐、兒童豬排套餐、兒童親子丼

樂雅樂：洋風蕃茄通心麵
一日三餐，是每個孩子的日常生活，營養均衡雖然是老生常談，但對兒童的發展的確有影響。營養師以自身為例，分享在日常聚餐外食，如何做到讓孩子吃得均衡。在連假聚餐歡快的這一刻，希望每一口飯菜，不但是孩子的美麗回憶，也是形塑兒童養成均衡營養飲食的重要歷程





資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57364

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