「多點文化少點政治」鄭文燦拍板國家漫畫博物館落腳台中
地點爭議多年的國家漫畫博物館，今天由行政院副院長鄭文燦拍板，宣告落腳台中刑務所舊址，預定年底即可開展。鄭文燦表示，藍綠雙方多次交鋒，國漫館將近6年不能定案，但選舉競爭是一時的，此案多一點文化少一點政治，如今好事多磨歡喜結局，未來將成為台中市重要的文化地標。
記者顏幸如／台中報導
鄭文燦今（1）日在台中市長盧秀燕、立法院副院長蔡其昌陪同下參觀台中刑務所，在地藍綠立委幾乎全員到齊。台中市難得下雨，盧秀燕稱是如獲甘霖，全程為鄭文燦撐傘，聽取簡報時兩人不時咬耳朵交換意見。盧秀燕事後表示，鄭文燦認為做事要有效率，希望年底前就能策展，市府也會全力配合，場地毫無條件全部給中央。
台中市爭取國漫館多年，但藍綠在場址部份達不到共識，從水湳經貿園區、舊台中州廳換了7處仍難定案，又擔心爭取多年的計劃被其他縣市搶走，鄭文燦上任後，責成文化部長史哲多次前往台中勘查溝通，最後定址在2.7公頃的西區林森路刑務所舊址。
鄭文燦表示，刑務所屬「臺中文化城中城歷史空間再造計畫」的一部份，結合臺中州廳、綠空計畫構建未來城區。刑務所東側15棟建築已完成整修，年底即可策展，北側的19棟將由文化部接手繼續整修。鄭文燦說，原本國漫館編列10億預算，加上軟體和典藏可能要2倍以上，經費全部由文化部負責，未來將成為台中另一個歷史文化地標、帶動國內動漫畫產業成長。
鄭文燦說，國漫館案好事多磨，雖然選舉有交鋒，但總算共創雙贏，有了歡喜結局，本案多一點文化少一點政治，很快便達成共識。盧秀燕指出，漫博館經過5、6年的迷茫終於地錨落腳，未來能在歷史的場域裡閱讀漫畫，是浪漫又趣味的事情。一行人隨後轉往第2屆台中國際動漫節參觀，盧秀燕致詞時向眾人宣佈這個好消息，也感謝鄭文燦支持台中繼續落實動漫之都的願景。