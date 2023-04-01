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清明掃墓、出遊小心「恙蟲病」　教你3招避免恙蟲叮咬！

清明掃墓、出遊小心「恙蟲病」　教你3招避免恙蟲叮咬！
清明掃墓、出遊小心「恙蟲病」　教你3招避免恙蟲叮咬！

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】清明節許多人都會前往掃墓、拜拜，這次又剛好有5天的清明兒童連假，許多民眾會趁這時候出遊活動。疾管署提醒，民眾如至戶外掃墓祭祖，或從事踏青、露營等活動時，應小心「恙蟲病」風險。

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疾管署也列出3個小撇步，希望民眾在接觸易滋生恙蟲的草叢環境時，避免被恙蟲附著叮咬而感染恙蟲病。

「恙蟲病」是什麼？　有哪些症狀？

根據疾疾管署監測資料顯示，台灣全年皆有恙蟲病病例，但歷年通報數自4－5月開始呈現上升趨勢，並在6－7月時達到高峰，其中又以花東及離島地區感染病例數較多。

「恙蟲病」是經由帶有立克次體的恙螨叮咬傳染的，恙螨會停留於草叢中，伺機攀附到經過的人類或動物身上。

疾管署指出，恙蟲病的潛伏期約9至12天，患者會出現持續性高燒、頭痛、淋巴結腫大等症狀，發燒約一週後皮膚會出現紅色斑狀丘疹，恙蟲叮咬處通常還會出現焦痂，是恙蟲病的重要特徵。

如何預防恙螨叮咬？　疾管署教你3招

清明兒童連假將至，民眾若到戶外掃墓祭祖，或是出遊踏青、露營等，容易接觸到恙蟲孳生的草叢環境，增加感染恙蟲病風險。

疾管署表示，民眾從事掃墓祭祖或踏青等戶外活動時，如有接觸到草叢環境，務必做好個人防護措施。包括：

  • 穿著淺色長袖衣褲、長筒襪、長靴及手套等保護性衣物，並將褲管紮入襪內
  • 使用政府機關核可成分的防蚊藥劑，並依照標籤指示說明，塗抹於衣物及皮膚裸露部位
  • 離開草叢後應儘快沐浴及換洗全部衣物，避免恙螨附著叮咬
此外，疾管署也提醒，民眾如有疑似症狀，應儘速就醫並告知醫師相關活動史，或有無出入草叢等暴露史，以及時診斷、通報及治療。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57254

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