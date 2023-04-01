清明掃墓、出遊小心「恙蟲病」　教你3招避免恙蟲叮咬！

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「恙蟲病」是什麼？ 有哪些症狀？根據疾疾管署監測資料顯示，台灣全年皆有恙蟲病病例，但歷年通報數自4－5月開始呈現上升趨勢，並在6－7月時達到高峰，其中又以花東及離島地區感染病例數較多。
「恙蟲病」是經由帶有立克次體的恙螨叮咬傳染的，恙螨會停留於草叢中，伺機攀附到經過的人類或動物身上。
疾管署指出，恙蟲病的潛伏期約9至12天，患者會出現持續性高燒、頭痛、淋巴結腫大等症狀，發燒約一週後皮膚會出現紅色斑狀丘疹，恙蟲叮咬處通常還會出現焦痂，是恙蟲病的重要特徵。
如何預防恙螨叮咬？ 疾管署教你3招清明兒童連假將至，民眾若到戶外掃墓祭祖，或是出遊踏青、露營等，容易接觸到恙蟲孳生的草叢環境，增加感染恙蟲病風險。
疾管署表示，民眾從事掃墓祭祖或踏青等戶外活動時，如有接觸到草叢環境，務必做好個人防護措施。包括：
- 穿著淺色長袖衣褲、長筒襪、長靴及手套等保護性衣物，並將褲管紮入襪內
- 使用政府機關核可成分的防蚊藥劑，並依照標籤指示說明，塗抹於衣物及皮膚裸露部位
- 離開草叢後應儘快沐浴及換洗全部衣物，避免恙螨附著叮咬
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57254
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