大咖天團再獻唱《做工的人電影版》　導演：就想逼哭觀眾

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2020年電視劇《做工的人》開播後，除了影音數位平台創下佳績、迅速累積百萬觀看次數外，隔年更入圍金鐘獎9項大獎，獲得4座金鐘獎殊榮。大結局中主角阿祈（李銘順 飾演）和弟弟阿欽（柯叔元 飾演）兩人精湛演技，搭配上動力火車演唱的片尾曲〈永遠不再〉，讓許多觀眾看後為這份手足情誼揪心動容。時隔3年，電視劇躍上大銀幕推出電影版，製作團隊再度邀請動力火車演唱《做工的人電影版》主題曲〈我們之間〉，從兄弟之間的感情唱到父子之情，催淚指數再次升級，導演鄭芬芬坦言：「感人劇情配上這首歌，肯定再讓觀眾淚腺失守。」
〈我們之間〉由電影音樂總監，金曲製作人黃韻玲製作，歌曲緊扣電影中思念、牽掛與「子欲養而親不待」的遺憾，許久沒有和黃韻玲合作的動力火車，很有默契的提出「不做動力火車」，希望黃韻玲按照自己的想法，打破大家過往對動力火車歌曲的印象。因此，黃韻玲特別減少了動力火車招牌的和聲比重，將歌曲的情感張力拉到最滿。尤秋興笑說：「好險她很溫和，沒有太磨人。」顏志琳也說：「一開始聽到編曲，想說前奏沒有任何樂器，需要很滿的情緒應該會很硬，有稍微想了一下。」但三人果然音樂實力深厚，結果令人驚豔，黃韻玲表示：「因為動力火車有著豐富演唱功力及類似的生活經驗，能把《做工的人》角色之間那份鐵漢柔情貼切表現出來的絕非動力火車莫屬。」導演也在聽到成品後，大讚：「動力火車兩位真是《做工的人》歌曲最佳代言人。」
而在歌詞中，將許多兒子無法向父親說出口的內心話演唱出來，也讓動力火車想起已經離開的爸爸，兩人對父親的印象都是既認真又嚴肅的人，寫了一手好字的顏志琳感謝爸爸訓練他寫毛筆學習靜心，「我小時候非常調皮，常常練字練到拿毛筆畫自己的身體，沒辦法就無聊嘛。」而在那個沒有印表機的年代，印刷文件都要用墨水複印，顏志琳也時常玩到全身都是墨水，令爸爸直搖頭，卻也成為與父親的珍貴回憶。相較之下，尤秋興笑說自己小時候不頑皮，但因務農的爸爸十分認真，每天天未亮就出工作，因此長大後常常在工作時被爸爸說工作時不夠認真。他笑說：「我小時候其實很倔強，屬於悶騷叛逆的類型，常常被媽媽說怎麼講都沒用，算是另一種頑皮。」