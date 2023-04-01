中醫：耳貼「這個」降血壓　同時改善失眠

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高血壓合併失眠 相互影響加重症狀臺北市立聯合醫院中興院區中醫科醫師林在裕指出，患者來就醫確診為「肝陽上亢」症型，經「耳穴貼壓」治療後，血壓偏高的狀況已穩定，而失眠症狀也獲得改善。
林在裕提到，血壓與失眠有著密切相關。高血壓合併失眠患者會因睡眠障礙而加重負面的影響，尤其在晚上失眠後，患者交感神經興奮度增加，可致血壓處於持續升高狀態。另外，失眠也可導致自律神經功能紊亂，患者可能出現煩躁、緊張、焦慮等精神障礙，在此狀態下，小動脈持續收縮，可加劇心血管的損害。總之，合併失眠症可促進高血壓的病程進展，從而使血壓控制難度增加。
「耳穴貼壓」簡單又方便 具鎮靜及安眠作用林在裕表示，耳穴貼壓法可刺激神經和內分泌系統，對擴張血管具有一定的效果，從而產生舒張血管，降低血壓的療效。耳穴貼壓法亦可讓患者大腦皮質的抑制、興奮趨向平衡，產生鎮靜及安眠的作用，讓患者失眠的狀態也可獲得改善。
耳穴貼壓是一種簡單又方便的保健療法，醫師將耳穴貼壓膠布貼在特定的耳穴上，經過適當的耳穴按摩，即可發揮降壓、助眠療效。每次療程可貼壓2~3天，五個療程後評估療效，療程中可以讓患者隨時隨地親自參與治療。長期服用藥物來治療疾病的確會加重肝、腎的負擔，為了避免藥源性所導致的毒害，選用非藥物療法（如耳穴貼壓療法等），激發身體天然的抗病能力，改善血壓偏高的同時也能讓失眠質量的狀況得以控制。
門診療效評估計畫 期盼造福更多民眾林在裕說明，門診時像林女士同樣罹患高血壓合併失眠的病人還真不少，經臨床統計顯示高血壓病人中有高達46.6%的人為失眠所苦。中醫理論中的耳穴貼壓療法臨床上證實有顯著的效果，不過缺乏大型且科學性的臨床研究，為有系統評估耳穴貼壓療法的療效，臺北市立聯合醫院中興院區也將進行門診療效評估計畫，期盼未來成果造福更多民眾。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57280
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