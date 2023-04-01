「城南有意思」登場　台語親子音樂劇吸現場百人大合唱

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現場觀眾黃媽媽說，很高興台灣終於有新的台語兒歌，《春天佇佗位》朗朗上口，女兒不太會說台語卻能用正確咬字唱出這首歌；蔡媽媽說，孩子從小就講台語，一看到台語主打的音樂劇，就迫不及待購票，看完覺得劇情非常流暢、活潑；更有台語共學團的媽媽組團來看表演：「大家一起看台語劇，感覺講台語也不孤單！」
2023城南有意思1日至2日上午10時至下午18時在台北市南海路、牯嶺街鄰近街廓登場，匯聚7大主題、50個場次以上的精彩活動、近200個品牌與攤位，包括春日好好市集、晒書市集、親子遊戲、展覽、親子音樂劇、推理、手作活動、沉浸式劇場。
被網友戲稱「地表最多植物與昆蟲光臨」的春日好好市集，今年繼續在植物園旁開市，來自全台各地最有活力的農夫匯聚，帶來五顏六色的小番茄、古法醃製的脆梅、絲瓜肥皂、台灣在地產的巧克力與葡萄酒，還有各種精彩的小農故事，如空姐愛上雨來菇不死精神轉行當農夫、青農接班轉型友善農業……等，昔日植物匯萃的南海學園，持續生機勃勃。
在「台灣第一舊書街」牯嶺街舉辦的晒書市集，除了在地書店、郵幣社、文具印刷、特色選物設攤、五校青年校刊社，今年更邀請嘉義地方創生團隊加入，不僅帶來竹編、乾燥蛋花等手作體驗，還有對談與茶席饗宴；更有多場作家帶來的沙龍講座，邀請文青們來面對面開講。
文總秘書長李厚慶表示，文化是生活的累積，不管是建築、飲食、音樂、表演，都是文化一部分，城南是台北市重要的藝文區，城南有意思統合地方資源，要讓大家漫步迷人的城南，發現日常風景的魅力。