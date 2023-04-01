獨／賺很大！必勝客開賣「無料比薩」　連邊邊都不放過

寶寶頭歪歪好可愛？　當心「斜頸症」與「扁頭畸形」

寶寶頭歪歪好可愛？　當心「斜頸症」與「扁頭畸形」
寶寶頭歪歪好可愛？　當心「斜頸症」與「扁頭畸形」

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】新生兒的頭型睡扁睡歪，小心不只是睡姿不良，有可能是因為罹患「斜頸症」！天主教輔仁大學附設醫院創傷骨科暨小兒骨科醫師李宗霖表示，斜頸症若沒有及早發現與治療，恐出現高低肩、脊椎側彎、扁頭畸形等症狀，但可以透過睡姿矯正、頭盔矯形、按摩與手術等方式改善，呼籲新手爸媽多留意寶寶的狀況。

我是廣告 請繼續往下閱讀
李宗霖說明：「斜頭畸形及胃食道逆流皆是寶寶的好發病症群，除了先天性病因外，寶寶出生後的6個月內更是黃金關鍵期。當寶寶長時保持同一個頭部位置是姿勢性斜頭畸形症最常見元凶之一，而姿勢不正確帶來影響更不可輕忽，恐會造成脖頸傾斜固定，後續於視力、肌肉、脊椎發展上等皆會有相當程度的影響。」

先天肌肉異常　後天姿勢不良

新生兒扁頭畸形主要有兩大類，一是顱縫早閉造成的扁頭，另一種則是斜頸症造成的扁頭。嬰兒斜頸症屬於常見的骨骼肌肉先天型異常，為單側胸鎖乳突肌纖維化所引起。纖維化的可能原因包括生產創傷、產前或周產期腔室症候群等，若母親胎位不正，子宮內限制也會導致胸鎖乳突肌發育不全；後天型的斜頸症則因姿勢不良（睡姿）或斜視，而續發姿勢性斜頸。

患童若有斜頸症，患側肌肉會變得僵硬、縮短、無法伸展，使頭部向患側傾斜，而臉部轉向對側，也無法將下巴自由轉動至患側肩膀。若沒有及早發現與治療，恐出現併發症如高低肩、頸部活動不良、脊椎側彎、患側下半邊顏面發育不全、姿勢性扁頭畸形等症狀。

扁頭畸形會不會影響腦部發展？

1980年代美國兒科學會建議仰臥睡覺後，嬰兒猝死症減少了40%，然而「姿勢型扁頭畸形」卻多了600%！許多爸媽擔心扁頭畸形是否會影響腦部發展？李宗霖說明，姿勢型扁頭畸形並不是一種疾病，只要腦部有足夠的位置擴張成長，並不會影響腦部發展。

嬰幼兒斜頸症診斷重點

至於如何評估自己的寶寶是否有斜頸症？可從下列幾點觀察：

１觀察睡姿：寶寶是否喜歡都朝同一邊睡。

２觀察臉型：是否有大小臉或不對稱情形。

３觸摸肌肉：將寶寶的頭擺正，觸摸兩側頸部肌肉是否有腫塊或不對稱。

４頸活動度：觀察寶寶頸部活動度是否單邊受限、兩邊不對稱。

若家長察覺寶寶肌肉骨骼有上述異狀，建議進一步就醫進行理學檢查（健康檢查）或是超音波檢查是否有「斜頸症」。

第一型：假性腫塊，可在超音波下評估腫塊大小。

第二型：慢性纖維化併有正常肌肉組織。

第三型：完全瀰漫性纖維化。

第四型：索狀纖維化。

姿勢治療３步驟　有助改善斜頸症

1歲前治療斜頸症效果最好，治療手法包括手術和非手術治療方式。早期可透過睡姿矯正、頭盔矯形、物理治療（按摩）與專門設計的軟墊改善；若保守治療效果仍不佳，則建議進行手術治療。尤其纖維化至1歲後恐變成不可逆狀況，需要到小兒骨科門診做進一步的治療。

步驟１讓寶寶趴睡，患側朝上。

步驟２餵奶時，將奶瓶移至患側上方，誘導寶寶轉向患側喝奶。

步驟３讓健側靠牆，以玩具吸引寶寶頭朝外看。

寶寶的骨骼配合神經肌肉系統的發展，隨時間逐漸發育成形，從坐到爬進而到走的歷程。醫師呼籲，協助新生兒保持正確、健康的姿勢，可幫助寶寶避免發生斜畸形頭等狀況，降低其帶來的傷害。





資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57173

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

身體不適放假就沒事？專家曝恐罹「此病」　10警訊一次看

中醫：耳貼「這個」降血壓　同時改善失眠

睪丸扭轉「爆蛋危機」 逾6時恐缺血壞死

清明掃墓、出遊小心「恙蟲病」　教你3招避免恙蟲叮咬！

我是廣告 請繼續往下閱讀