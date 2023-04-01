寶寶頭歪歪好可愛？　當心「斜頸症」與「扁頭畸形」

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先天肌肉異常 後天姿勢不良新生兒扁頭畸形主要有兩大類，一是顱縫早閉造成的扁頭，另一種則是斜頸症造成的扁頭。嬰兒斜頸症屬於常見的骨骼肌肉先天型異常，為單側胸鎖乳突肌纖維化所引起。纖維化的可能原因包括生產創傷、產前或周產期腔室症候群等，若母親胎位不正，子宮內限制也會導致胸鎖乳突肌發育不全；後天型的斜頸症則因姿勢不良（睡姿）或斜視，而續發姿勢性斜頸。
患童若有斜頸症，患側肌肉會變得僵硬、縮短、無法伸展，使頭部向患側傾斜，而臉部轉向對側，也無法將下巴自由轉動至患側肩膀。若沒有及早發現與治療，恐出現併發症如高低肩、頸部活動不良、脊椎側彎、患側下半邊顏面發育不全、姿勢性扁頭畸形等症狀。
扁頭畸形會不會影響腦部發展？1980年代美國兒科學會建議仰臥睡覺後，嬰兒猝死症減少了40%，然而「姿勢型扁頭畸形」卻多了600%！許多爸媽擔心扁頭畸形是否會影響腦部發展？李宗霖說明，姿勢型扁頭畸形並不是一種疾病，只要腦部有足夠的位置擴張成長，並不會影響腦部發展。
嬰幼兒斜頸症診斷重點至於如何評估自己的寶寶是否有斜頸症？可從下列幾點觀察：
１觀察睡姿：寶寶是否喜歡都朝同一邊睡。
２觀察臉型：是否有大小臉或不對稱情形。
３觸摸肌肉：將寶寶的頭擺正，觸摸兩側頸部肌肉是否有腫塊或不對稱。
４頸活動度：觀察寶寶頸部活動度是否單邊受限、兩邊不對稱。
若家長察覺寶寶肌肉骨骼有上述異狀，建議進一步就醫進行理學檢查（健康檢查）或是超音波檢查是否有「斜頸症」。
第一型：假性腫塊，可在超音波下評估腫塊大小。
第二型：慢性纖維化併有正常肌肉組織。
第三型：完全瀰漫性纖維化。
第四型：索狀纖維化。
姿勢治療３步驟 有助改善斜頸症1歲前治療斜頸症效果最好，治療手法包括手術和非手術治療方式。早期可透過睡姿矯正、頭盔矯形、物理治療（按摩）與專門設計的軟墊改善；若保守治療效果仍不佳，則建議進行手術治療。尤其纖維化至1歲後恐變成不可逆狀況，需要到小兒骨科門診做進一步的治療。
步驟１讓寶寶趴睡，患側朝上。
步驟２餵奶時，將奶瓶移至患側上方，誘導寶寶轉向患側喝奶。
步驟３讓健側靠牆，以玩具吸引寶寶頭朝外看。
寶寶的骨骼配合神經肌肉系統的發展，隨時間逐漸發育成形，從坐到爬進而到走的歷程。醫師呼籲，協助新生兒保持正確、健康的姿勢，可幫助寶寶避免發生斜畸形頭等狀況，降低其帶來的傷害。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57173
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