精準聲帶注射療程　重拾嗓音不見傷疤

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用內視鏡檢查 聲帶長出瘜肉潘老師經由友人介紹到高雄醫學大學附設中和紀念醫院耳鼻喉部門診就診及諮詢，醫師了解潘老師的情況後，首先進行高解析度咽喉內視鏡檢查，發現聲帶因長期過度使用已經長出了瘜肉，判斷已有一些時間，單憑休息很難消失。原本潘老師非常擔心要進行手術，也擔心需要全身麻醉或可能產生的聲帶結痂問題。
與醫師充分討論後，得知可以選擇精準類固醇聲帶注射治療方式，很快就安排時間在門診進行並配合語言治療，看著瘜肉漸漸消失，潘老師也逐漸恢復原有的聲音狀態，將以最佳狀態面對觀眾。
耳鼻喉科看診 做個人化療程耳鼻喉部吳哲維主任表示，即便不是專業的演唱家，在日常生活中遇到了聲音改變，影響生活品質的情況其實也很常見，如果經過兩個星期的減少講話、聲音休養、多喝水、少吃刺激食物過後還是沒有改善，建議可至音聲專科的耳鼻喉門診進行檢查諮詢，進一步得知聲帶情況以安排個人化療程改善聲音。
傳統的聲帶注射需要全身麻醉進行，因此需要住院而且有全身麻醉的風險，除此之外，手術會有產生疤痕的可能性，這項技術的發展能以門診局部麻醉的方式(Office base)，透過精準注射來達到治療的效果。
局部類固醇注射 搭配語言治療耳鼻喉部黃子晏醫師說明，除了類固醇的局部聲帶注射治療外，還有其他材料如玻尿酸、自體脂肪、血小板生成素(PRP)、肉毒桿菌素(Botox)等，皆須經過醫師專業評估後，針對不同疾病進行施打，才能達到恢復「好嗓音」的效果。經過精準無疤的內視鏡注射治療之後，還要配合良好的飲食習慣及用聲方式，遵循語言治療師的衛教和運動，才能達到更好的聲音品質以及保持聲音的狀況。
最常引起聲音沙啞的情況，不外乎以下幾種，一是每日都需要使用聲音的職業用聲者，即使聲帶發炎或有狀況仍無法停止；二是長期接觸刺激物質或錯誤使用喉嚨的人；三是聲帶萎縮的情形，如年紀老化、慢性發炎等；其他較少見的狀況如因開刀或其他醫療行為引起聲帶運動障礙及麻痺，抑或病毒感染引起之相關聲帶問題等，都應由耳鼻喉科醫師診斷後給予對應治療。當檢查發現聲帶長繭、瘜肉、囊腫等情況時，則可評估進行內視鏡下聲帶病灶內精準局部注射，並搭配專業的語言治療師進行聲音衛教以及治療後的保養。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57221
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