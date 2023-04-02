脖子甲狀腺結節影響外貌　微創射頻消融術讓她重拾自信

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甲狀腺結節 少數為惡性奇美醫學中心內分泌新陳代謝科主治醫師葉美成說明，甲狀腺結節是一個很常見的問題，大多為良性，約8至15%是惡性，甲狀腺結節常經由健康檢查或是其他目的的影像學無意間發現的，可能跟年紀、性別、輻射暴露和家族史等風險有關。
經由臨床症狀或是身體檢查發現之甲狀腺結節盛行率大約是4%，其中女性為6.4%而男性為1.5%，而實際上的盛行率可能高達20至50%。大多數的甲狀腺結節都是沒有症狀，但是15%的結節體積會逐漸變大，後續造成美觀上的問題或是壓迫的症狀。
造成美觀困擾 考慮手術切除甲狀腺結節大多無明顯症狀，但結節較大時，除了腫脹外若壓迫氣管或食道恐會導致呼吸及吞嚥困難。如果確認甲狀腺結節為良性且病人本身主觀感覺沒有造成外貌問題或是壓迫的症狀，可考慮觀察且定期追蹤。若是大小有在變大中，可以考慮傳統的開刀，或是新技術「甲狀腺結節微創射頻消融手術」。
微創射頻消融 目的縮小腫瘤「甲狀腺結節微創射頻消融手術」是門診手術，施行局部麻醉，經由超音波導引下，將電極針放入甲狀腺結節內，藉由交流電的釋放，周邊組織分子會相互摩擦產生熱能，再透過熱能使局部組織產生凝固性壞死，進而讓甲狀腺結節縮小的微創手術。手術後需要6至12個月的時間讓甲狀腺結節由腺體自行吸收代謝，一般來說甲狀腺結節可以減少一半或以上的體積。
葉美成醫師強調，甲狀腺消融術做完後，結節並不會因此而消失，結節都會「永遠存在」，但可以讓結節慢慢縮小，後續因體質的因素還是有可能再長大。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57279
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