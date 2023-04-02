MLB／超越甲子園的感動！藤浪跟大谷翔平對決誰勝出？

我是廣告 請繼續往下閱讀
藤浪擁有超過150公里的豪速球，被看好可以擔任先發輪值固定角色，但他的控球還是讓人擔心，雖然首局演出三上三下，包括三振Mike Trout再讓大谷翔平敲出滾地球出局，2局一樣連拿3個出局數、還飆出2K。
不過比賽到了第3局卻風雲變色，他一上來就先投出保送，接著連續被打3支安打，讓天使攻下2分。3局無人出局滿壘，他被大谷敲出左外野直擊全壘打牆的安打，單局他狂失8分結果提前退場落敗。
藤浪表示，不只是對決大谷，能和世界上頂尖選手對決的感覺真的很棒。而大谷認為藤浪表現很出色，尤其一開賽也可以拿到三振，但天使抓到攻擊的點，所以才有這樣的結果。
說起大谷與藤浪，兩人真的是「可敬對手」，從2012年3月21日兩人在甲子園賽場相遇（花巻東vs大阪桐蔭） ，進入職業後，兩人在日職熱身賽也互尬過（2014年3月8日 阪神vs日本火腿（熱身賽）） ，此外2014年7月19日藤浪也跟大谷在明星賽同場先發過。
不過這次舞台可是美國，大谷已經在這5年來成為全球炙手可熱的超級球星，藤浪則是今年才到美國發展，他也是以挑戰者身分，再度跟大谷叩關。
當年大谷評價還沒有超越藤浪，但是藤浪不管是投球、打擊也都已經有一定水準，不過大谷從火腿出發，最後到站穩大聯盟，已經成為世界球星。