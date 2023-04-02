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補充膳食纖維又飽足 「台菜王子」教你做虱目魚肚沙拉

補充膳食纖維又飽足 「台菜王子」教你做虱目魚肚沙拉
補充膳食纖維又飽足 「台菜王子」教你做虱目魚肚沙拉

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】春季打算展開減肥計畫嗎？行政院農業委員會漁業署邀請有「台菜王子」之稱的名廚黃景龍設計「熟成虱目魚肚溫沙拉」，不僅能攝取膳食纖維，還增加飽足感。

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漁業署在臉書粉專「行政院農業委員會漁業署」發文表示，春季想要清爽健康飲食，可以用各種原型食物為健康打底。虱目魚肚可以補充優質蛋白質以及好油脂（Omega-3），加入各種自己喜愛的生菜、水果以及堅果，再拌入煎好的魚肚、淋上和風柚子醬，美味爽口的虱目魚肚溫沙拉就能上桌。

漁業署指出，虱目魚肉質細而味道鮮美，全魚可食，有「南台灣家魚」之稱，魚肚部位有很高的魚油，能幫助調降血壓與膽固醇。營養師建議，魚肉搭配當季蔬果，不但補充膳食纖維，更可以增加飽足感。

「熟成虱目魚肚溫沙拉」

準備食材：

去刺虱目魚肚1片、莓果燕麥片50g、歐式嫩葉生菜100g、鳳梨切片100g、彩椒180g、小番茄80g

調味料：

孜然粉1小匙、和風柚子醬100c.c.。

烹調步驟：

1.甜椒切成圈狀，泡冰水備用、歐式嫩葉生菜洗淨泡冰水備用。

2.去刺虱目魚肚切塊，下鍋煎至兩面金黃，灑上少許孜然粉增添風味。

3.將冰鎮好的生菜葉放入盤中擺飾，依序放入紅黃甜椒、鳳梨、小番茄。

4.淋上和風柚子醬，灑上莓果燕麥片，最後放上煎好的虱目魚肚即完成。

原文出處：

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=543943267827333&set=a.314039900817672&type=3




資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57251

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