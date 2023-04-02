補充膳食纖維又飽足 「台菜王子」教你做虱目魚肚沙拉

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漁業署指出，虱目魚肉質細而味道鮮美，全魚可食，有「南台灣家魚」之稱，魚肚部位有很高的魚油，能幫助調降血壓與膽固醇。營養師建議，魚肉搭配當季蔬果，不但補充膳食纖維，更可以增加飽足感。
「熟成虱目魚肚溫沙拉」準備食材：
去刺虱目魚肚1片、莓果燕麥片50g、歐式嫩葉生菜100g、鳳梨切片100g、彩椒180g、小番茄80g
調味料：
孜然粉1小匙、和風柚子醬100c.c.。
烹調步驟：
1.甜椒切成圈狀，泡冰水備用、歐式嫩葉生菜洗淨泡冰水備用。
2.去刺虱目魚肚切塊，下鍋煎至兩面金黃，灑上少許孜然粉增添風味。
3.將冰鎮好的生菜葉放入盤中擺飾，依序放入紅黃甜椒、鳳梨、小番茄。
4.淋上和風柚子醬，灑上莓果燕麥片，最後放上煎好的虱目魚肚即完成。
原文出處：
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=543943267827333&set=a.314039900817672&type=3
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57251
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