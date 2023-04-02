6旬婦「下面有突出物」　大笑、咳嗽時竟會閃尿

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骨盆鬆弛脫垂合併尿失禁奇美醫學中心婦產部婦女泌尿科主任吳銘斌表示，這位患者確診為骨盆鬆弛脫垂，有膀胱膨出、子宮脫垂以及直腸膨出，透過內診檢查已經是突出於陰道口外側的第三度，另外，尿動力學檢查的結果，也合併有應力性尿失禁的問題。
這些症狀對患者的生活及負重的工作造成極大困擾，由於傳統治療包括骨盆底運動、陰道雷射以及子宮托的療效及相關問題考量，最後決定以傷害性最小的恥骨韌帶懸吊術(Pectopexy)進行治療。其實，國內有4成以上的婦女都有骨盆鬆弛脫垂問題，其中有1成須接受手術。
治療方式多，依症狀做選擇吳銘斌說明，骨盆鬆弛脫垂治療方式有保守治療，像是骨盆底運動、陰道雷射、子宮托，以及手術治療包括傳統開腹、腹腔鏡和達文西等方式；對於想再生育者或不適合手術者可採取保守治療，中重度者則需優先考慮手術治療。
由於骨盆鬆弛脫垂的部位因人而異，所以須由專業醫師評估，像是子宮下垂有90%合併膀胱及直腸脫垂，除了處理子宮問題外，還需處理其他臟器下垂、尿失禁問題。若病人想保留子宮，可做恥骨韌帶懸吊術(Pectopexy)，可同時做尿失禁吊帶手術、膀胱修補手術，也可將子宮次全切除(保留子宮頸當支撐)。並將脫垂的子宮或陰道穹窿懸吊固定至兩側的髂骨韌帶，比傳統薦骨懸吊術更符合解剖位置，操作簡化。且使用人工網帶、及可吸收多糖螺旋釘(玉米釘)，不傷害健康組織。
文章授權提供／常春月刊
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57212
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