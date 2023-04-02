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6旬婦「下面有突出物」　大笑、咳嗽時竟會閃尿

6旬婦「下面有突出物」　大笑、咳嗽時竟會閃尿
6旬婦「下面有突出物」　大笑、咳嗽時竟會閃尿

健康醫療網

【健康醫療網／編輯部整理】61歲女性10多年前停經，年輕時以自然產方式生過3胎，6年前發現陰道有突出物，同時合併有急尿、頻尿、尿失禁以及排尿不乾淨等情形，需要腹部用力推回突出物，才能把尿液排乾淨；有時咳嗽、打噴嚏、跳躍或跑步時也會出現漏尿現象，因此到門診求診。

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骨盆鬆弛脫垂合併尿失禁

奇美醫學中心婦產部婦女泌尿科主任吳銘斌表示，這位患者確診為骨盆鬆弛脫垂，有膀胱膨出、子宮脫垂以及直腸膨出，透過內診檢查已經是突出於陰道口外側的第三度，另外，尿動力學檢查的結果，也合併有應力性尿失禁的問題。

這些症狀對患者的生活及負重的工作造成極大困擾，由於傳統治療包括骨盆底運動、陰道雷射以及子宮托的療效及相關問題考量，最後決定以傷害性最小的恥骨韌帶懸吊術(Pectopexy)進行治療。其實，國內有4成以上的婦女都有骨盆鬆弛脫垂問題，其中有1成須接受手術。

治療方式多，依症狀做選擇

吳銘斌說明，骨盆鬆弛脫垂治療方式有保守治療，像是骨盆底運動、陰道雷射、子宮托，以及手術治療包括傳統開腹、腹腔鏡和達文西等方式；對於想再生育者或不適合手術者可採取保守治療，中重度者則需優先考慮手術治療。

由於骨盆鬆弛脫垂的部位因人而異，所以須由專業醫師評估，像是子宮下垂有90%合併膀胱及直腸脫垂，除了處理子宮問題外，還需處理其他臟器下垂、尿失禁問題。若病人想保留子宮，可做恥骨韌帶懸吊術(Pectopexy)，可同時做尿失禁吊帶手術、膀胱修補手術，也可將子宮次全切除(保留子宮頸當支撐)。並將脫垂的子宮或陰道穹窿懸吊固定至兩側的髂骨韌帶，比傳統薦骨懸吊術更符合解剖位置，操作簡化。且使用人工網帶、及可吸收多糖螺旋釘(玉米釘)，不傷害健康組織。

文章授權提供／常春月刊




資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57212

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