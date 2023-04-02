高醫體系智慧醫療標竿成果觀摩會　一展未來智慧醫療新佈局

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人工智慧技術引進 改變著醫療業界面貌高醫大附設中和紀念醫院院長鍾飲文表示，在科技快速變化的時代，醫療科技的發展不斷推陳出新，特別是人工智慧技術的引進，正逐漸改變著醫療業界的面貌，最常用於智慧醫療的新科技「ABCDEF」，分別是人工智慧（AI）、區塊鏈（Blockchain）、雲端（Cloud）、大數據（Data）、邊緣運算（Edge Computing）與5G（Fifth Generation），人工智慧技術應用是智慧醫療的核心。
近期高醫亦積極投入多項人工智慧技術的研發與臨床應用、參與多個智慧醫療聯盟平台運作(如：亞灣5G AIOT計畫與TSHA智慧醫療聯盟)，希望持續提供「智慧醫院」等級的創新服務，更有效提升醫護工作效率與品質，進而提升病人安全。
符合法規保障隱私 以達去中心化跨院AI學習本次觀摩會上半場特別邀請Taiwan AI Labs 杜奕瑾創辦人進行「人工智慧與精準健康」專題演講，分享AI Labs近年來推動聯邦式學習與高雄智慧醫療聯盟的成功經驗，讓聯盟內的醫學應用皆成為可信任負責任的AI模型並進入臨床使用，在符合法規保障隱私的前提下，透過去中心化的聯合學習演算法來達到跨院的AI學習，並與多中心不同場域驗證確效。
6項人工智慧落實醫療 推動智慧醫療一條龍服務下半場邀請高醫體系人工智慧型主治醫師群，分享6項人工智慧落實醫療中的成果，如用於預測腫瘤對藥物的反應、牙科三維影像分析、應用於手術中的非侵入式替代動脈壓波形收集、心臟內科交感神經活性測量、AI輔助智慧透析治療與智慧睡眠健康促進系統等，著重以病人為中心之價值創新理念，推動智慧醫療一條龍服務。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57245
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