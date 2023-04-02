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高醫體系智慧醫療標竿成果觀摩會　一展未來智慧醫療新佈局

高醫體系智慧醫療標竿成果觀摩會　一展未來智慧醫療新佈局
高醫體系智慧醫療標竿成果觀摩會　一展未來智慧醫療新佈局

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】高雄醫學大學附設中和紀念醫院近年來積極以「研發產學」、「AI人才培育」及「智能醫療」三大主軸推動醫院智能發展，特別成立「體系智能醫療推動辦公室」，針對「輔助醫療、智能醫療照護、大數據中心」三項策略進行發展，並舉辦智慧醫療標竿成果系列觀摩會。

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人工智慧技術引進　改變著醫療業界面貌

高醫大附設中和紀念醫院院長鍾飲文表示，在科技快速變化的時代，醫療科技的發展不斷推陳出新，特別是人工智慧技術的引進，正逐漸改變著醫療業界的面貌，最常用於智慧醫療的新科技「ABCDEF」，分別是人工智慧（AI）、區塊鏈（Blockchain）、雲端（Cloud）、大數據（Data）、邊緣運算（Edge Computing）與5G（Fifth Generation），人工智慧技術應用是智慧醫療的核心。

近期高醫亦積極投入多項人工智慧技術的研發與臨床應用、參與多個智慧醫療聯盟平台運作(如：亞灣5G AIOT計畫與TSHA智慧醫療聯盟)，希望持續提供「智慧醫院」等級的創新服務，更有效提升醫護工作效率與品質，進而提升病人安全。

符合法規保障隱私　以達去中心化跨院AI學習

本次觀摩會上半場特別邀請Taiwan AI Labs 杜奕瑾創辦人進行「人工智慧與精準健康」專題演講，分享AI Labs近年來推動聯邦式學習與高雄智慧醫療聯盟的成功經驗，讓聯盟內的醫學應用皆成為可信任負責任的AI模型並進入臨床使用，在符合法規保障隱私的前提下，透過去中心化的聯合學習演算法來達到跨院的AI學習，並與多中心不同場域驗證確效。

6項人工智慧落實醫療　推動智慧醫療一條龍服務

下半場邀請高醫體系人工智慧型主治醫師群，分享6項人工智慧落實醫療中的成果，如用於預測腫瘤對藥物的反應、牙科三維影像分析、應用於手術中的非侵入式替代動脈壓波形收集、心臟內科交感神經活性測量、AI輔助智慧透析治療與智慧睡眠健康促進系統等，著重以病人為中心之價值創新理念，推動智慧醫療一條龍服務。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57245

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