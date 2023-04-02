持續發展再生醫學　幹細胞治療找到希望

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曾經的棒球明星 車禍改變全人生熱愛棒球的頎恩從少棒、青少棒、青棒，一路打進全國成棒甲組春季聯賽，擔任投手的他有著「下一個牧田和久」的美譽。但前年一次嚴重車禍造成他胸椎第四、五節錯位性骨折，ASIA脊髓損傷程度為A級，也就是下肢完全性損傷。
在家人的鼓勵與陪伴下，不放棄尋求治療機會，在接觸到陳子勇院長幹細胞治療的相關報導重燃希望，並於111年8月開始接受幹細胞療程至今，從當時評估原有感覺止於胸椎第五節，經治療後111年12月再次評估，已往下行至胸椎第七節有感覺，ASIA脊髓損傷程度進步到B級。
利用間質幹細胞 受損脊隨慢生長陳子勇院長以頎恩為案例進一步解說，頎恩從完全無知覺到漸漸有感，是透過骨髓中含有間質幹細胞有免疫調節與細胞分化的能力，同時誘導神經細胞再生，有機會使斷裂的神經傳導恢復。治療的方式是從患者體內抽取骨髓後，由專門的細胞製備場進行分離萃取及培養，再以精準定位注射的方式打回體內，讓受損的脊髓慢慢再生長。
術後配合積極的復健與其他輔助醫療，加上頎恩原先運動員的底子不錯，治療的效果很好，目前已經可以自理日常起居、移位與排尿，也可在輔具的運用下走路更穩。頎恩媽媽也說，現在頎恩已經可以獨立待在家做自己的事，大幅減少對於家人依賴，心裡感到非常安慰。
脊髓損傷疾病 利用細胞治療陳子勇院長說明，過去脊髓損傷患者最大的困境，是被判定癱瘓後，除了倚靠輪椅，就再無醫療介入的可能，單靠復健得到的進展非常有限，這也讓患者的身心機能特別容易退化。但現在隨著特管法的開放與再生醫學的進步，脊髓損傷的患者透過「自體骨髓間質幹細胞」的治療，有機會回復知覺或功能。
陳子勇院長補充說明，脊髓損傷除了細胞治療之外，相關的輔助醫療也十分重要。像是中醫的針炙治療與中藥調理，家庭醫學科協助恢復日常生活機能、降低併發症，復健科積極的肌力及耐力訓練等，所能夠帶來醫療輔助效果不可忽視，都能夠有效幫助患者術後持續的進步。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57264
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