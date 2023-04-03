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MLB／大谷翔平本季首轟出爐！與Trout上演背靠背開轟

▲洛杉磯天使隊二刀流球星大谷翔平與隊友Trout上演背靠背開轟（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯天使隊二刀流球星大谷翔平與隊友Trout上演背靠背開轟（圖／美聯社／達志影像）

記者簡名杉/綜合報導

洛杉磯天使今(3)天與奧克蘭運動家進行三連戰最終戰，日籍二刀流超級球星大谷翔平本場比賽持續以先發第三棒、指定打擊身份出賽，第5局跟隊友「鱒魚」Mike Trout上演「背靠背」開轟，同時也是他個人本季首轟，終場幫助天使以6比0擊敗運動家，收下近期二連勝。

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此役首局大谷翔平就在Trout擊出二壘安打後上場打擊，面對得點圈有人的打擊機會，大谷並沒有把握住，敲出中外野方向平飛球遭到接殺，3局上大谷獲得第二次打擊機會，並且又是在一、三壘有人的大好機會，不過他這次遭到三振，成為該局天使隊最後一個出局數，再次無功而返。


雖然天使前幾次獲得得點圈的得分大好機會都沒能有好結果，但在第4局不一樣了，Hunter Renfroe敲安後Luis Rengifo選到四壞球保送，接著打擊的菜鳥捕手Logan O'Hoppe大棒一揮，扛出一支左外野方向三分砲，不只是天使本場比賽首支在得點圈有人時的安打，也同時幫助天使隊先馳得點。


先得分的天使5局上攻勢再開，首棒打者Taylor Ward打出左外野平飛安打，下一棒的Trout直接敲出一支中外野方向的兩分砲，本季首轟出爐，接著本場比賽第三次上場打擊的大谷，撈出一支右外野方向陽春彈「背靠背」開轟，天使隊兩局猛攻6分鎖定勝局。

大谷翔平本場比賽四個打數敲出一支安打，目前三場比賽累積12打數敲出4支安打，打擊三圍是.333/.385/.583，今天天使投手群也有優異表現，新同學Tyler Anderson主投6局只被擊出4支安打無失分，加上Andrew Wantz、Carlos Estévez接力封鎖，聯手完封運動家。

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