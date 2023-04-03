MIUSA被老闆吳宗憲下禁愛令 男神歌手是她理想型
學生時期就曾被餐飲科學長以蛋包飯告白的MIUSA，能唱能跳，親和力十足，出道不久便深受大家喜愛，不過因為老闆吳宗憲早對她下達禁愛令，加上工作行程緊湊，確實不太能花太多時間想著戀愛這檔事。MIUSA日前接受LiTV訪問，被問若真遇到對的「他」時，會不會勇敢劃破禁愛令？她則說心中的理想型，就是小樂吳思賢。
記者侯家瑜/綜合報導
吳宗憲早已對MIUSA下禁愛令，千叮萬囑要好好衝刺事業，MIUSA提到遇到真的很愛的，就會求老闆讓她結婚，交往可能就先不要給他知道，「我覺得憲哥應該不會阻止我，但是他會說，妳要想清楚喔！兩個人在一起，但是…因為他一直都說公開等於分開，所以如果在一起了就不能公開，不能公開，其實另外一半一定會有不安全感，所以要想到很多未來性的問題，他應該會一直跟我講這些。」
MIUSA聊到對的人，若以藝人為範本，答案就是小樂吳思賢，「曾在節目上遇過，那天就是想找他拍照，就有點太害羞，他應該看得出來啦！」不過看完影片，吳宗憲表示還是要把事業做好，感情先放一邊，「我就像她的爸爸一樣，我給Sandy的，也會給她所有『生、養、教、陪』，除了沒有辦法生她之外，其他一視同仁。」言下之意，MIUSA的演藝事業若沒到一定高度，要吳宗憲解除禁愛令，以目前來看比登天還難，恐怕不是MIUSA一直求就能如願。
MIUSA培訓三年多才出道，坦承三年裡不斷看到新人輩出確實頗煎熬，曾想跟吳宗憲說自己家庭經濟狀況不容許沒收入的耗著，也想過解約，更有著許多疑問，但MIUSA也清楚很多事急不得，當然也是因信任老闆所有決定，所幸這個信任沒讓MIUSA真的產生放棄之心，「人家不是說呷緊弄破碗，越想在一個很短的時間硬要把東西做出來，那一定不是最完美的，所以我覺得等了三年的時間是值得的！」