NBA／Irving要命犯規！獨行俠130:132落敗　晉級希望渺茫

中職／再見觸殺前就先竊喜？范國宸：沒有啦，碰到才敢笑

▲富邦悍將隊長范國宸（圖／記者簡名杉攝）
▲富邦悍將隊長范國宸（圖／記者簡名杉攝）

記者簡名杉/新北報導

昨(2)晚富邦悍將與樂天桃猿鏖戰12局，最終由悍將一壘手范國宸，接獲外野手林哲瑄的傳球，觸殺敲安後跑過頭的桃猿隊郭永維，拿下最後一個出局數，雙方才以3比3戰和，賽後還有人發現范國宸在「再見觸殺」之前就先竊喜，帶著笑意觸殺郭永維，他今(3)天在主場新莊棒球場開幕戰前受訪喊冤，直呼「沒有先偷笑啦」。

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范國宸笑說「如果SAFE怎麼辦」，當然是確定有觸殺到才敢笑，還沒碰到怎麼敢笑，確定出局比賽結束了才敢開心，而談到昨天成功接獲林哲瑄的傳球，他指出是「一種感覺」，表示因為當時那一分是再見分，因為要全力防堵本壘，所以林哲瑄不可能傳二壘，他有意識到可能會傳往一壘，最後聯手上演「再見觸殺」。


昨天打出單場6打數3安打的猛打賞好表現，范國宸坦言因為是賽季首場比賽，並且有很多球迷，還要面對對方的王牌投手，所以一開始「有點緊繃」，但打到後面有越打越放開，希望今天的比賽也能維持昨天比賽後段的好手感。


球隊從去年下半季開始，韌性越來越強，常常在比賽後段打出逆轉秀，范國宸透露雖然因為參加經典賽的關係，沒有完整跟著球隊春訓，但他仍會觀看比賽來觀察隊友狀況，比賽前一天他有特別集合隊友，並向隊友喊話「看到他們表現後，都非常相信他們的能力，上了場做出在春訓有練到的事情就好，不要做出多餘的事情」，同時認為隊友們現階段的調整狀況也都很好，十分相信他們。


今年開季悍將帶了許多小將進入開季名單，范國宸認為一支球隊要強盛，一定是因為板凳深度夠，因此勢必要有年輕的球員跳出來，在球季後半段或是主力選手出狀況時能夠頂上，相信球隊戰績一定能往好的方向走。

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