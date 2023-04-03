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中職／宇宙人為「宇宙邦」獻唱　主唱小玉撞臉大谷翔平

▲樂團宇宙人今天為富邦悍將主場開幕戰獻唱（圖／記者簡名杉攝）
▲樂團宇宙人今天為富邦悍將主場開幕戰獻唱（圖／記者簡名杉攝）

記者簡名杉/新北報導

今(3)天是富邦悍將主場新莊棒球場的開幕戰，球團特地邀請知名樂團宇宙人獻唱，宇宙人去年發行的新專輯中，主打歌「藍色的你」與悍將今年的口號「湛藍出擊」不謀而合，主唱小玉笑說「我知道他們還有『宇宙邦』的稱號，加上『藍色的你』這首歌，悍將的球衣也是藍色的，能透過這首歌來當開場嘉賓，覺得是種巧合、也是種緣份」。

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三位團員今天各選擇不同號碼作為自己的球衣背號，主唱小玉選擇「9號」、貝斯手方Q選擇「44號」、吉他手阿奎選擇的則是「19號」，三人談起自己的背號，阿奎透露選擇19號是因為今年是宇宙人組團第19年，自己兒子的生日也剛好是19日，方Q指出44號是之前球隊使用的號碼，而選擇9號的小玉則剛好跟旅日球員王柏融「撞號」，綽號「大王」的王柏融也常被戲稱是「小玉」，但小玉解釋他並不知道這件事，選擇9號是因為自己的生命靈數，其他兩位團員在一旁笑了出來，表示「我們蠻關注旅外球員的，希望大王一直是大王，小玉交給我們就好了」。


今天到新莊棒球場表演以及開球，他們都希望今天兩隊能帶給現場球迷精彩的球賽，並且三人也說「當然悍將可以旗開得勝的話最好，希望能成為悍將的幸運星」。


談到棒球，三人都表示對今年的經典賽印象十分深刻，他們也覺得很熱血過癮，尤其對主砲張育成的「敬禮」動作非常難忘，主唱小玉還透露滅火器主唱楊大正曾說他長得像大谷翔平，但他笑說「我完全覺得不像」。


宇宙人最後透露近期會有一連串的巡迴演出，會到包含台灣、香港以及日本等等的城市巡迴，場次近期就會公布，更表示「今年會有新單曲跟大家見面」，希望歌迷、球迷們可以多多關注。

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