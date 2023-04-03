《歸路》公開井柏然甜蜜視角 「床咚譚松韻」花絮有彩蛋
井柏然、譚松韻主演的陸劇《歸路》改編自墨寶非寶同名小說，劇中井柏然堪稱寵妻達人，婚禮前送上銀行卡，「全部家當和人全都歸妳」，還公開兩人高中相識前不為人知的故事，譚松韻以為彼此是一見鍾情，不過在最後一集卻曝光了井柏然的追愛視角，原來他早就默默關注女方。
記者羅凌筠/綜合報導
井柏然戲裡不但刻意在對方面前打籃球耍帥；看到譚松韻被男同學包圍搭訕，主動出面解救；又或是背後伸手示愛問女方：「喜歡我嗎？」的那一幕，他正面表情曝光，抿著嘴害羞又偷笑，網友才恍然大悟井柏然用情之深，大結局播出後逼哭粉絲，直呼完美結局太好哭了。
該劇也加碼釋出多段超甜花絮，一段井柏然在房間「床咚吻」撲上譚松韻的唯美畫面，由導演先捧臉譚松韻示範1次，表示女方喊了之後就可以吻上去，井柏然在旁邊說「懂了」，之後相互磨鼻子順利拍出絕美吻戲。不過其實這段有個小彩蛋，井柏然公然吐槽，「是因為妳喊了，所以我要親妳」，一副他才是被動接受，讓譚松韻趕緊站起來追著他解釋，兩人互相鬥嘴的模樣讓粉絲發出姨母笑，大呼連私下互動都在撒糖。
井柏然也在直播中洩漏自己的愛情觀，透露《歸路》就是他想要的愛情狀態，結局後更開個人直播回答粉絲提問，再次強調「晨曉夫婦」是他心中最理想的愛情，坦言能演出路炎晨是他的榮幸。而譚松韻也以歸曉視角寫下收官感言，盼望角色能在平行世界裡繼續幸福下去。