太多人去日本玩？中華電信漫遊大斷訊 災情真實原因曝
趁著清明連假，不少國人紛紛出國遊玩，為了在國外也能安心上網，許多人會選擇電信漫遊服務，不過近期卻傳出中華電信漫遊速度驟降且斷訊的消息，讓不少出國的網友氣翻天，在國外手機都沒有網路可用，甚至只能買當地網卡應急。
記者張志浩/綜合報導
網友今（4）日在PTT「旅日板」發文指出，「昨天出發前就啟動數據漫遊服務， 那時人還在台灣，所以有收到簡訊，但是我記得電話部分漫遊成功也會有簡訊，但是卻沒收到，今天也有人跟我一樣的狀況嗎？」貼文一出其它網友紛紛回應「狀況一樣+1，重開機後只有3G」、「昨天也是掛了一個下午，超慘的只能用離線地圖」、「京都慢到爆炸！只能上PTT」、「人在東京，昨天傍晚開始不能用，重開機幾次都還是」。
據《壹蘋新聞網》報導，中華電信表示，昨天晚間6點左右，因合作的MVNO業者海外爆量，造成系統雍塞，用量間接流向中華電信，導致中華電信漫遊系統也雍塞，因此才發生有些人連得上、有些人卻連不上的情況，為此已緊急處理。
此外，中華電信說明，由於漫遊是全球性，影響範圍不只日本，但中華電信系統無狀況，網路也並非不能用，只是比較慢或連線斷續，現況上，今（4）日清晨4點起已逐步恢復，上午6點全面恢復。中華電信補充，由於重複連線會累計數字，所以目前看不出來受影響的實際人數，但都有人可連得上，沒有全斷。