併購前還想「轉虧為盈」 瑞信董座吐心聲：我真的很抱歉
瑞士信貸（Credit Suisse）低價被瑞銀集團（UBS Group）併購之後，瑞信董事長阿克塞爾·萊曼（Axel Lehmann）首度在合併後發聲，在這場最後的股東大會上，瑞信董座向股東說明自己對「無法阻止市場對瑞信失去信任」感到非常抱歉，坦言最終奈些負責掌舵的人都有責任，包括自己在內。
國際中心楊智傑／綜合報導
瑞信在結束了167年獨立經營歷史之後，董事長萊曼在週二（4日）最後一次年度股東大會上向所有股東發表談話，他先是就瑞信倒閉、被央行催促與瑞銀具爭議性的收購，還有未能市場對瑞信失去信任感到抱歉，「對於無法阻止多年來積累的信任的流失，我真的感到很抱歉，同時也很遺憾讓你們失望了。」
萊曼在會上表示，他能理解對於事態發展感到失望、不知所措或大受影響的人們反應，並稱公司直到最後都致力於尋求解決方案，但結果只有合併或破產兩條路。對於這場收購交易，不論是瑞信或瑞銀的股東都沒有機會對交易進行投票。
擔任董事長一年的他提到，他一直相信銀行會成功「轉虧為盈」，但隨著事態快速演變，他才明白已經無力挽回；瑞士央行副行長史萊哲（Martin Schlegel）接受媒體訪問時也表示，若在上月沒有將瑞信出售給瑞銀，不僅瑞信已經破產，一場全球性的金融風暴可能已經發生。