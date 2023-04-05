難逃戲劇「爛尾」摧殘　洪慧芳：只能努力合理化故事

2023亞洲說國際原創故事徵集大賽將於4月14日截止徵件，以《花路阿朱媽》入圍金馬獎最佳女主角的洪慧芳，擔任本屆中文評審團的演員評審，她與新加坡導演王國燊一同擔任第2場中文講堂講師。講堂中觀眾向兩人提問，若遇到爛尾的作品該如何處理？洪慧芳一聽立即無奈嘆氣。
記者羅凌筠/綜合報導
洪慧芳坦言其實遇過爛尾的狀況，表示：「其實最不希望爛尾的就是我們，因為這是全體帶著心意一起完成的作品。我們只能努力從編劇、導演或演員的立場，把故事跟角色處理得合理一點，畢竟最直接接收到觀眾情緒的就是演員，再來就是導演。」
王國燊透露其實爛尾可能有很多原因，資金、拍攝期、邊拍邊播等各種不同的狀況，最終逐漸發展成這種結果。他認為不論故事或劇本，都要兼顧完整性與合理性；另外角色的建立也很重要，因為所有故事都是由人物出發，若人物無法沒讓觀眾信服就不會入戲。
入行多年的他們也坦言各自都有未曾挑戰過的目標，洪慧芳表示：「我想嘗試變態殺人魔之類的角色，這類的題材都多由男性詮釋，女性角色出發卻非常少很可惜。」王國燊導演一直想做武俠片，他認為近幾年武俠片逐漸減少，且新加坡因為拍攝場景的限制，要拍武俠片更是極為困難，希望能有機會一圓自己的武俠導演夢。