《元素方城市》水火不容也要愛 《天外奇蹟》番外篇登場
皮克斯動畫《元素方城市》最新預告曝光4大「元素居民」，可愛逗趣的角色造型惹人憐愛！兩位水火主角還到女方家中，直接上演「水火不容」劇情。正片前的加碼短片《天外奇蹟》番外篇也同時亮相，黃金獵犬小逗對老爺爺卡爾教戰約會萌翻天。
記者黃雅琪/綜合報導
《元素方城市》最新預告，隆重介紹「元素市」的4大基本元素居民，包括很愛放空的「風」、土裡土氣的「土」、很懂「溶」合的「水」，以及火力全開的「火」，預定接手世代家族事業的主角被告誡「元素無法相容」的傳統觀念，分屬水火的兩位主角「水弟」與「小炎」因邂逅而探索自己城鎮以外的世界，甚至在水弟即將登門拜見小炎父母時，先被警告即將感受「水深火熱」的下馬威，再體驗名符其實「水火不容」的門當父不對！
元素市中的建築靈感來自全球各大都會，設計出如高聳松樹般的摩天大樓，以及龍捲風與氣旋造型的競技場和體育館；最新公開的角色海報，包括強悍機智但脾氣火爆的「小炎」，與隨遇而安且充滿樂趣的「水弟」兩大主角，呈現4大元素角色的可愛造型。本片巧妙以相異元素隱喻不同種族之間的隔閡，並彰顯跳脫身分侷限以活出自我的人生價值！
繼公佈為主角「小炎」和「水弟」配音的《愛情未知數》華裔女星莉亞路易斯和《侏羅紀世界：統霸天下》男星馬慕杜阿希之後，其他配音陣容也進而公開，包括以《腦筋急轉彎》入圍奧斯卡的動畫導演羅尼卡門與《德黑蘭行動》影集女星席拉翁姆尼分別為小炎的父母獻聲、《富家窮路》艾美獎視后凱薩琳奧哈拉為水弟的母親配音，以及《伴娘我最大》喜劇女星溫蒂麥莉登康薇獻聲水弟的疾風老闆等人。
按照往常慣例，這次也有一部在正片前的加碼動畫短片《卡爾有約》，是皮克斯代表作《天外奇蹟》番外篇動畫影集《小逗的日常》的最新特輯，可愛溫馨的海報與《元素方城市》最新預告同步亮相。本片敘述老爺爺卡爾即將與一位老太太約會，但數十年沒約過會的他心情忐忑不安，黃金獵犬「小逗」不但安撫他的焦慮情緒，更向他示範萬無一失的「約會教戰守則」。《元素方城市》將於暑期上映。