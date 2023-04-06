「清明時節」2023昇華版正式開排　6月啟動巡演

綠光創藝台灣文學劇場經典作《清明時節》今年以「2023昇華版」之姿再次登上舞台，將於6月起陸續與高雄、台中、台北觀眾見面。4.0版本卡司由柯一正、 張玉嬿、游安順、張靜之領銜主演。
記者陳美嘉／高雄報導
《清明時節》已進入緊鑼密鼓的排練階段，吳念真大讚張玉嬿台語進步神速，和半年前相較簡直脫胎換骨；游安順精準詮釋外遇丈夫輝昌無能又無奈的模樣，讓人又恨又憐惜；老班底張靜之和柯一正分別飾演第三者與她的父親，對白、聲音一出，就令人眼眶泛淚。讀完劇，吳念真害羞笑說:「這樣講好像很不要臉，覺得這些台詞我寫得真好，真的好喜歡這個劇本！」
《清明時節》最精彩的場景之一，是現今網路鄉民文化縮影的「調解委員會」 四位主演對簿公堂，坦承內心想法發人深省；調解委員自以為是的判斷，荒謬的發言貢獻不少笑點，其中「里民式粗口」，也為這部舞台劇增添了一絲詼諧。今年的調解委員由陳希聖、MC JJ、廖邱堃、王雅萍來詮釋，幾乎是全新陣容，四人這次讀劇極其流暢，爆起粗口是毫不客氣 甚至還能自己加台詞，一來一往讓讀劇現場笑聲不斷。
《清明時節》2023昇華版6月23日至25日在高雄衛武營國家歌劇院首登場，6 月30日至7月2日於臺中國家歌劇院大劇院，9月1日至9月10日則在台北國家戲劇院演出。